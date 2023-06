TP-Link VIGI NVR4032H - 32-kanałowy sieciowy rejestrator wideo

VIGI NVR4032H to nowy rejestrator w ofercie TP-Link, który może obsłużyć do 32 kamer. Urządzenie idealnie sprawdzi się w systemie monitoringu CCTV w dużych firmowych instalacjach.

VIGI NVR4032H umożliwia przechowywanie materiału uzyskanego z kamer na dyskach SATA. W łatwy sposób można zamontować w rejestratorze nawet 4 dyski o pojemności do 10 TB każdy. Gwarantuje to bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych. Rejestrator ma wbudowane wyjście HDMI wspierające rozdzielczość 4K oraz VGA. Produkt może dekodować do 16 streamów o rozdzielczości 2Mpx każdy. Wysoka przepustowość rejestratora zapewnia zarządzanie maksymalnie 32 kamerami HD. Wbudowany głośnik pozwoli odsłuchiwać także dźwięk z nagrań. Dwa gigabitowe porty Ethernet zapewniają większą stabilność sieci i nieprzerwaną pracę urządzenia. Standard kompresji H.265+ ogranicza nadmierne wykorzystanie przepustowości sieci i zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Rejestrator może być również zamontowany w szafie rack.

Urządzenie działa w trybie Plug&Play – automatycznie wykrywa kamery VIGI i adaptuje konfigurację do współpracy z nimi. VIGI NVR4032H uzupełnia system do monitoringu od TP-Link, w skład którego wchodzą m.in. wewnętrzne kamery typu turret (np. VIGI C440) oraz zewnętrzne urządzenia typu bullet (np. VIGI C340), ale - co ważne - jest także w pełni zgodny ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracuje z kamerami różnych producentów i umożliwia stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

VIGI NVR4032H pozwala na monitorowanie zdalne P2P, dzięki chmurze TP-Link ID i mobilnej aplikacji VIGI dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.

Rejestrator VIGI objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta. Zakup urządzenia to wydatek

ok. 2500 zł.