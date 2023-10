TP-Link VIGI C540V - zewnętrzna, dwuobiektywowa, obrotowa kamera sieciowa

TP-Link rozszerza asortyment urządzeń do monitoringu CCTV o model C540V z serii VIGI, który doskonale sprawdzi się, zarówno w małych domowych instalacjach, jak i w biurach czy średniej wielkości firmach. Kamerę wyróżniają niemal niesłyszalny zoom oraz rozbudowane opcje analityki i detekcji wspierane przez sztuczną inteligencję.

VIGI C540V to dwuobiektywowa, zmiennoogniskowa, obrotowa kamera sieciowa przeznaczona do zastosowania zewnętrznego. Posiadając klasę szczelności IP66 zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne oraz stabilne działanie na zewnątrz budynku. Dzięki obiektywowi o rozdzielczości 4MP oraz 4-12mm ogniskowej zarejestruje najmniejszy detal, a dodatkowo czuły przetwornik i wbudowane 4 diody LED światła punktowego gwarantują w pełni kolorowy obraz także w nocy. Produkt świetnie sprawdzi się jako kamera zewnętrzna i wewnętrzna np. do monitorowania dużych przestrzeni takich jak hotelowy hol czy magazyn. Urządzenie może być zasilane poprzez PoE lub klasyczny zasilacz DC 12V.

Kamera VIGI C540V posiada opcje tworzenia tras patrolu czyli nieustannego poruszania się między wyznaczonymi punktami. Może obracać się i pochylać z domyślną prędkością 44°/s, która pozwala na obserwację większego obszaru przy pomocy jednego urządzenia. Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo, kamerę wyposażono w 3-krotny zoom umożliwiający obserwowanie odległych obiektów na rozległych obszarach, mikrofon oraz głośnik, a także alarm dźwiękowy i świetlny do odstraszania intruzów.

Kamera, po ustawieniu obszarów, ma możliwość wykrywania: wtargnięcia na wyznaczony teren, przekroczenia linii, wejścia do strefy oraz jej opuszczenia, pozostawienia przedmiotu lub jego zabrania. Wykrywa również osoby, które w podejrzany sposób krążą po pewnym obszarze przez pewien czas oraz zmianę sceny, kiedy ktoś przykładowo zasłoni kamerę, aby uniemożliwić nagrywanie. Potrafi także rozpoznawać ludzi oraz samochody.Użytkownik otrzyma powiadomienie push, kiedy zostanie wykryte którekolwiek z tych zdarzeń. Nagrania z kamery mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym NVR, oraz lokalnie na kartach microSD (do 256 GB).

Kamera wykorzystuje kompresję H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Tak jak pozostałe urządzenia z serii TP-Link VIGI, jest zgodna ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracuje z kamerami i rejestratorami różnych producentów umożliwiając stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu urządzenia mobilnego, z dowolnego miejsca na świecie. Systemem do monitoringu VIGI można również sterować z poziomu dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w cenie ok. 550 zł.