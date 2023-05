TP-Link TL-SG3428X-UPS – nowy przełącznik 10G kompatybilny z platformą Omada SDN

TL-SG3428X-UPS to kolejny w ofercie przełącznik firmy TP-Link zgodny z systemem Omada SDN. Rozbudowane opcje zarządzania urządzeniem znajdą zastosowanie w małych oraz średnich firmach, w których stabilna, niezawodna i skalowalna sieć służąca do przesyłania dużych ilości danych jest niezbędna. Urządzenie jest przeznaczone do infrastruktury krytycznej przedsiębiorstwa, która potrzebuje ciągłej pracy i zasilania. Zdalne sterowanie siecią przez chmurę dodatkowo ułatwia zarządzanie.

Model TL-SG3428X-UPS to zarządzalny przełącznik warstwy L2+. Wyposażono go w 4 porty SFP+ 10G oraz 24 gigabitowe porty RJ45. Nie zabrakło również portów konsolowych (RJ45 oraz micro-USB). Urządzenie może zostać zamontowane w szafie rack. Przełącznik ma możliwość zasilania za pomocą instalacji 12V. Można podpiąć akumulator 12V, a w przypadku zaniku zasilania 230V, urządzenie automatycznie przełączy się na akumulator, który jest ładowany, gdy urządzenie korzysta z zasilania z sieci.

Najnowszy switch od TP-Link obsługuje protokół IPv6 oraz jest wyposażony w opcję konfiguracji VLAN (standard 802.1Q). Dzięki konfiguracji VLAN sieć może być dzielona na mniejsze, odizolowane segmenty, co istotnie zwiększa jej poziom bezpieczeństwa i wydajność. Funkcja IGMP Snooping sprawia natomiast, że przepływ ruchu multicast w sieci jest automatycznie kontrolowany i limitowany.

Podobnie jak wiele urządzeń z oferty TP-Link także ten przełącznik zarządzany jest poprzez graficzny interfejs GUI dostępny z poziomu przeglądarki, poprzez wiersz poleceń, a także – dzięki integracji z platformą Omada SDN – centralnie, z poziomu chmury. Platforma Omada umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci, integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym bram sieciowych, punktów dostępowych i przełączników oraz pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i placówkach.

Switch TP-Link TL-SG3428XF będzie dostępny w sprzedaży za ok. 1400 zł.