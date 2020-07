TP-Link TL-MR100 – budżetowy router do internetu mobilnego

TP-Link poszerza portfolio routerów LTE o nowy model i wprowadza na rynek stacjonarny router TL-MR100. Nowe urządzenie wyróżnia się niezwykle prostą konfiguracją oraz atrakcyjną ceną.

TL-MR100 jest doskonałą propozycja dla wszystkich osób, które nie mają możliwości podłączenia się do infrastruktury kablowej lub dla tych, którzy chcieliby ze swojego Internetu korzystać nawet podczas urlopu, np. w trakcie wyjazdu na działkę. Model bez problemu udostępni połączenie 3G/4G nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie.

Router obsługuje LTE Cat4 i zapewnia stabilne połączenia o prędkości do 150 Mb/s. Urządzenie może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie odłączalne, zewnętrzne anteny LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na antenę zewnętrzną.

TL-MR100 rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11n o prędkościach do 300Mb/s. Za podłączenie urządzeń przewodowych odpowiadają dwa porty LAN 10/100 Mb/s. Co istotne, jeden z portów LAN routera może zamiennie służyć jako port WAN, dzięki czemu w przypadku zmiany dostawcy Internetu na operatora stacjonarnego nie musimy wymieniać routera.

Podstawowa konfiguracja routera jest bardzo prosta i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom – by udostępnić szyfrowane połączenie z Internetem wystarczy włożyć kartę SIM oraz podłączyć urządzenie do prądu. Poprzez intuicyjny panel konfiguracyjny zyskujemy dostęp do bardziej zaawansowanych opcji takich jak np. funkcja kontroli rodzicielskiej czy sieć dla gości. Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej można zablokować niestosowne dla dzieci treści oraz ustawić dla nich limity dostępu do Internetu. Natomiast funkcja sieci dla gości pozwoli na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router Archer TL-MR100 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 300 zł brutto i objęty został 3-letnią gwarancją producenta.