TP-Link Tapo L930-5 – nowa, kolorowa smart taśma LED

TP-Link poszerza portfolio produktów smart o nowy model taśmy LED. Tapo L930-5 jest odporna na warunki atmosferyczne, więc można nią ozdobić nie tylko wnętrze budynku, ale także taras, ogród czy balkon. Zależnie od wybranych kolorów urządzenie pozwoli stworzyć przestrzeń idealną zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, romantyczny wieczór, jak i nastrojową kolację w gronie najbliższych.

Długa na pięć metrów smart taśma LED Wi-Fi Tapo L930-5 pozwala zmieniać kolory w pełnej palecie barw RGB. Nowością w tym modelu są osobne, dedykowane diody koloru białego, które emitują jasne światło. Dzięki temu, taśma Tapo L930-5 jest wszechstronna i może służyć różnym celom oświetleniowym. Diody białe i kolorowe mogą świecić niezależnie od siebie. Taśma zamieni balkony, tarasy czy ogródki w klimatyczne, nastrojowe, wręcz baśniowe miejsca. Dostosowując ustawienia można uzyskać miękkie, przezroczyste światło, efekt delikatnego blasku czy też dyskotekową feerię barw. Za pomocą planowania harmonogramów i ustawień timera łatwo można skontrolować sposób i częstotliwość zmiany kolorów i sprawić, by światła pulsowały w rytm muzyki. Dzięki opcji zapisu ulubionych konfiguracji można wracać do nich w dowolnym momencie.

Podobnie jak w przypadku żarówek z oferty TP-Link, także Tapo L930-5 może symulować obecność mieszkańców w domu, aby odstraszyć nieproszonych gości.

Instalacja taśmy LED jest bardzo prosta. Elastyczność produktu sprawia, że można zamontować go niemal wszędzie – w namiocie, na ogrodowych meblach, poręczach, szybach, gałęziach drzew. Wystarczy przyciąć go do dowolnej długości i przymocować. Zamontowana na zewnątrz taśma nie musi być usuwana w razie niesprzyjających warunków pogodowych, np. padającego deszczu czy też śniegu. Ani wilgoć, ani wysokie czy niskie temperatury jej nie zaszkodzą. Zastosowana technologicznie zaawansowana specjalna powłoka PU chroni diody i ułatwia ich konserwację.

By korzystać z taśmy i cieszyć się efektowną feerią barw nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi w domu i pobrać darmową aplikację TP-Link Tapo. Produkt może być również sterowany za pomocą głosu dzięki integracji z Apple HomeKit, Asystentem Google lub Amazon Alexa.

Więcej informacji na temat taśmy Tapo L930-5 dostępnych jest na stronie internetowej. Produkt jest dostępny w sprzedaży w cenie ok. 240 zł. Objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.