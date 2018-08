TP-Link Neffos X9 z podwójnym obiektywem i ekranem 18:9

TP-Link prezentuje najnowszy model smartfona z serii X – Neffos X9. Łącząc wysoką jakość, nowoczesne technologie z przystępną ceną, Neffos X9 wyróżnia się podwójnym tylnym obiektywem, a także 5,99-calowym, panoramicznym wyświetlaczem typu full-view. Swój klasyczny wygląd smartfon zawdzięcza poliwęglanowej obudowie typu unibody oraz smukłemu wykończeniu w technologii CNC, które zapewnia użytkownikowi komfort trzymania. Do tego Neffos X9 wyposażony jest w pojemną baterię 3060mAh, funkcję wykrywania twarzy, czytnik linii papilarnych oraz dwa sloty na karty nano SIM.

Robienie zdjęć smartfonem nigdy nie było jeszcze tak proste i wygodne. Neffos X9 posiada dwa tylne obiektywy – 13Mpx i 5Mpx, które umożliwiają osiągnięcie precyzyjnego efektu bokeh, czyli oddania nieostrości obiektów znajdujących się na dalszym planie. Dzięki temu możliwe jest rozmycie tła i wyostrzenie postaci na pierwszym planie. Technologia PDAF gwarantuje dodatkowo szybki czas uzyskania ostrości obrazu, a przesłona f/2.0 pozwala na uzyskanie głębi ostrości, uwypuklając istotne detale na zdjęciach. Przednia kamera 8Mpx pomaga w wykonaniu doskonałego selfie dzięki 10-stopniowej funkcji upiększania. Szerokokątny obiektyw aparatu selfie, o polu widzenia aż 86 stopni umożliwia również wykonanie autoportretu z całą grupą przyjaciół. Korzystając z wbudowanej nakładki NFUI 8.0, można wybrać jeden z prostych trybów jak fotografowanie jedzenia czy artystyczne rozmycie lub sięgnąć do trybu zaawansowanego i ręcznie dostosować ustawienia wykonywanych zdjęć.

Imponujący 5,99-calowych, panoramiczny ekran 18:9 full-view zamknięty jest w 1,9-milimetrowym obramowaniu, co daje łącznie aż 86,4% powierzchni ekranowej, gwarantując maksymalne doznania podczas grania i korzystania z multimediów. Wyświetlacz IPS chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 2.5D z powłoką AF, otrzymał rozdzielczość HD+, a jego krawędzie są lekko zaokrąglone. Ekran Neffosa X9 gwarantuje także dwa tryby chroniące oczy, dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenia. Tryb nocny pozwala na oglądanie ulubionych filmów na smartfonie dostosowując jasność ekranu do warunków zewnętrznych. W słabo oświetlonych pomieszczeniach, jasność nie przekroczy 2 nitów. Uruchomiony tryb ochrony wzroku automatycznie dopasuje się do określonej pory dnia i zmniejszy emisję światła niebieskiego aż o 89%. W modelu X9 nie zabrakło również praktycznych funkcji ekranu jak możliwość obsługi w rękawiczkach, wybudzanie podwójnym kliknięciem i sterowanie aplikacjami za pomocą prostych gestów.

Z działającym niezwykle szybko czytnikiem linii papilarnych nie tylko odblokujemy urządzenie w mgnieniu oka, ale też zabezpieczymy wrażliwe aplikacje czy uruchomimy migawkę aparatu. Wykorzystując najnowsze trendy technologiczne, Neffos X9 posiada także tryb rozpoznawania twarzy oparty na sztucznej inteligencji, umożliwiający odblokowanie ekranu za pomocą przedniej kamery selfie. Oprócz najnowszych technologii w modelu X9 wbudowana została pojemna bateria 3060mAh, pozwalająca na całodzienne, intensywne korzystanie z urządzenia bez konieczności doładowywania. Testy wykazały, że nawet po 500 pełnych cyklach ładowania, zachowuje ona aż 80% swoich możliwości. Dużym atutem Neffosa X9 jest także wydajny zasilacz impulsowy 5V 2A.

Dbając o każdy detal, Neffos X9 został zoptymalizowany pod kątem jakości dźwięku. Od teraz już żaden wiatr nie zakłóci rozmowy, ponieważ w najnowszej propozycji od TP-Linka znajduje się podwójny mikrofon służący redukcji szumów. Dodatkowo głośnik smartfona i automatyczny wzmacniacz dźwięku 6V K8 Audio AWINIC gwarantują doznania muzyczne najwyższej jakości.

Neffos X9 napędzany jest czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6750 oraz otrzymał 32GB ROM i 3GB RAM. Posiada tackę na dwie karty nano SIM w technologii Dual Standby, które umożliwiają proste przełączanie się pomiędzy dwoma numerami, np. służbowym i prywatnym. Zamiast drugiej karty SIM można zastosować kartę microSD zwiększającą pamięć wewnętrzną urządzenia nawet do 128GB. Ponadto X9 pracuje pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo z najnowszą wersją autorskiego oprogramowania NFUI 8.0, które dba o bezpieczeństwo, optymalizuje pracę i zwiększa wygodę codziennego korzystania z urządzenia. Model X9 obsługuje dwa pasma sieci bezprzewodowej – 5GHz i 2,4GHz, zapewniając dostęp do najszybszych połączeń WiFi. Niezawodne połączenia WiFi są zaprojektowane i przetestowane w zaawansowanych technologicznie laboratoriach TP-Link, lidera na rynku urządzeń sieciowych.

Specyfikacja techniczna TP-Link Neffos X9 dostępna jest na: http://www.neffos.pl/product/details/X9

Smartfon będzie dostępny w kolorach czarnym lub srebrnym. Cena detaliczna będzie kształtowała się na poziomie ok. 799 zł.