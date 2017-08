TP-Link Neffos X1 Lite – nowy smartfon debiutuje w polskich sklepach

Do dobrze przyjętych smartfonów TP-Link Neffos z serii X dołącza kolejny model - X1 Lite. Nowy smartfon, podobnie jak cała seria, zwraca uwagę jakością wykonania, nowoczesnym wyglądem, wydajnością i bardzo atrakcyjną ceną. Nie zabrakło w nim technologii, które są z reguły domeną droższych modeli jak np. zabezpieczenie czytnikiem linii papilarnych, ekran IPS czy aparat 13Mpx. Do tego producent oferuje 24-miesięczną gwarancję door-to-door.

Na wszystkich, którzy dokonają zakupu telefonu Neffos X1 Lite przed 30 września 2017 i zarejestrują go na stronie www.neffos.info czekają prezenty w postaci głośników lub banków energii.

Przemyślana konstrukcja

Obudowa TP-Link Neffos X1 Lite została wykonana z wysokiej jakości plastiku stylizowanego na szczotkowane aluminium. Krawędzie urządzenia zostały zakrzywione i wysmuklone, a cała konstrukcja jest dopracowana i lekka. Smartfon pewnie leży w dłoni i można obsługiwać go jedną ręką. Pod obiektywem aparatu znajduje się czytnik linii papilarnych – jest to rozwiązanie rzadko spotykane w smartfonach z tego segmentu cenowego. Czytnik działa szybko i precyzyjne. Pozwala na zapisanie aż pięciu odcisków palców umożliwiając wygodne odblokowanie Neffosa. Może też posłużyć do wykonania zdjęcia przednią kamerą urządzenia.

Piękno i wygoda

Pod 5-calowym wyświetlaczem HD IPS zostały umieszone trzy dotykowe przyciski. Całość została pokryta zakrzywionym szkłem 2.5D, co dodaje urządzeniu elegancji. Kolory na wyświetlaczu są intensywne, a jego jasność pozwala na komfortowe używanie w słoneczne dni. Zastosowanie ekranu tej wielkości sprawia, że telefon jest kompaktowy i bez problemu możemy go używać za pomocą jednej ręki. Ekran posiada funkcję wybudzania za pomocą podwójnego kliknięcia, a zimą obsłużymy go w każdych rękawiczkach.

Efektowne zdjęcia

Podobnie jak inne smartfony z serii X, model X1 Lite wyposażony jest w tylny aparat 13MP z przesłoną f/2.0 oraz opcją Real-Time Night, co umożliwia wykonanie zachwycających ujęć nawet w słabym świetle. Kolejną przydatną funkcją jest PDAF (Phase Detection Auto Focus) – znacznie ułatwia ona uchwycenie ruchomych obiektów na zdjęciach. Smartfon został wyposażony w przedni szerokokątny aparat 5MP do wykonywania „selfie”, który pozwoli zmieścić w kadrze więcej znajomych. Dodatkowym atutem podczas robienia autoportretów jest tryb upiększający: poprawia ogólny wygląd zdjęć, wygładza i redukuje niedoskonałości skóry.

Moc, wydajność i szybkość

Neffos X1 Lite napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek wspomagany 2GB pamięci RAM oraz 16GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD do 128GB. Taka konfiguracja pozwala na komfortowe granie i używanie wymagających aplikacji. Bateria o pojemności 2550mAh pozwala na 16 godzin nieprzerwanych rozmów i 8,5 godziny oglądania materiałów wideo. Slot na dwie karty SIM daje możliwość korzystania ze służbowego i prywatnego numeru telefonu za pomocą jednego urządzenia. Dual-SIM sprawdza się także w czasie wyjazdów zagranicznych, gdy używamy lokalnej karty np. do transmisji danych, a jednocześnie chcemy być dostępnym pod swoim standardowym numerem.

Telefony TP-Link Neffos X1 Lite działają w oparciu o system Android 7.0 Nougat. Pozwala on między innym na uruchomienie dwóch aplikacji jednocześnie, np. w trakcie oglądania filmu można odpisać na otrzymaną wiadomość SMS. System działa szybciej i sprawniej, oszczędza baterię dzięki funkcji uśpienia w ruchu. Android Nougat daje więcej możliwości dostosowania go do własnych potrzeb niż poprzednie wersje systemu.

Kup smartfon i odbierz prezent

Jeśli kupisz smartfon i zarejestrujesz jego zakup, otrzymasz od nas jeden z dwóch prezentów: bank energii TP-Link TL-PBG6700 lub przenośny głośnik Bluetooth TP-Link Groovi Ripple. Szczegóły akcji dostępne na stronie www.neffos.info.