TP-Link Neffos C7A – smartfon do codziennych zadań z atrakcyjną promocją na start

TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy model Neffosa – Neffos C7A. Smartfon wyposażony jest w 5-calowy ekran HD IPS, który zapewnia ładne kolory i komfortowe wyświetlanie treści. Oferuje łączność 4G LTE, zapewniającą szybkie przesyłanie danych, system Android 8.1 oraz przedni aparat 8MP z autofokusem i trybem HDR. Model ten sprawdzi się jako smartfon do codziennych zadań. Dostępny jest już w sklepach w bezkonkurencyjnej cenie, a jego premierze towarzyszy promocja – kupując produkt do końca lutego br. można odebrać elegancki powerbank TP-Link TL-PBB3000.

C7A to kolejna oferta od Neffosa, za atrakcyjnością, której przemawia piękny design, dopracowana wydajność i cena, która każdemu przypadnie do gustu. W sercu Neffosa C7A znajduje się czterordzeniowy, 64-bitowy procesor. Całość wspierana jest przez 2GB pamięć RAM pozwalającą na płynne wykonywanie kilku zadań jednocześnie oraz na szybką instalację aplikacji i wolne od opóźnień poruszanie się po ekranie głównym. Z kolei dzięki 16GB pamięci ROM na smartfonie pomieścić można wiele gier, zdjęć oraz plików muzycznych. Smartfon działa w systemie Dual SIM Dual Standby – posiada po jednym slocie na kartę MicroSIM i NanoSIM. Oznacza to, że możemy korzystać z dwóch numerów telefonów lub przeznaczyć jedno miejsce na dodatkową kartę pamięci MicroSD do 64MB.

Wiedząc, jak kluczowe jest dostarczenie użytkownikom urządzeń mobilnych wrażeń wizualnych najwyższej jakości, Neffos C7A posiada 5-calowy ekran o rozdzielczości IPS HD. Jasny i wydobywający głębie koloru wyświetlacz pozwala na uzyskanie realistycznego obrazu, idealnego do czytania, grania, oglądania filmów czy programów telewizyjnych.

Chcąc uchwycić najbardziej malownicze momenty z precyzją i wyrazistością obrazu, przydatny z pewnością będzie tylny aparat 8MP z przysłoną f/2.2, funkcją automatycznego wyostrzania obrazu i lampką flesz LED. Przedni aparat 2MP został stworzony z myślą o doskonałym selfie i posiada przysłonę obiektywu f/2.2, przez co umożliwia robienie jaśniejszych zdjęć w nocy i przy słabym oświetleniu. Dodatkowo C7A wykorzystuje technikę HDR i tryb nocny w czasie rzeczywistym. Aparaty tylni i przedni posiadają również 10-stopniowy tryb upiększania, dzięki któremu uda się ukryć niedoskonałości i podkreślić naturalne atuty osób na fotografii.

Smartfony C7A działają pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo. Zawiera on wiele opcji dostosowania ustawień, zmian w interfejsie użytkownika oraz jest jeszcze bezpieczniejszy od poprzednich wersji oprogramowania. Jedną z ciekawych funkcji jest możliwość podzielenia ekranu, co pozwala na korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Android Oreo został okrzyknięty najbardziej znaczącą aktualizacją mobilnego systemu operacyjnego oferowanego przez Google w ostatnich latach.

Dla szybszych połączeń z Internetem poza zasięgiem sieci Wi-Fi Neffos C7A wyposażony jest w modem 4G LTE o prędkości sięgającej 150Mb/s. Umożliwia to użytkownikom szybkie przeglądanie stron internetowych i doskonałą jakość streamingu po podłączeniu do kompatybilnych sieci na całym świecie.

Co więcej, w trosce o dostarczenie optymalnej wydajności technologii bezprzewodowej, smartfon został dopracowany i przetestowany w laboratorium Wi-Fi firmy TP-Link.

Przy zakupie Neffosa C7A do 28 lutego 2019 roku można odebrać powerbanka firmy TP-Link TL-PBB3000. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącepromocji, jak i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.neffos.info

Cena detaliczna: ok. 349 zł.