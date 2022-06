TP-Link EAP670 i EAP650 - nowe punkty dostępowe WiFi 6 z serii Omada EAP

Punkty dostępowe TP-Link EAP670 i EAP650 służą do budowy centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej na dużych powierzchniach. Oba urządzenia znajdą zastosowanie w miejscach, w których z bezprzewodowej sieci korzysta wielu użytkowników jednocześnie. Dzięki integracji z platformą Omada SDN access pointy mogą być centralnie zarządzane przez chmurę.

Nowe punkty dostępowe działają w najnowszym standardzie WiFi 6 i świetnie poradzą sobie w bardzo obciążonych środowiskach, np. hotelach, w salach konferencyjnych czy też wykładowych. Dodatkowo kompaktowy i elegancki design obu urządzeń i mocowanie na suficie sprawi, że nie będą zwracać na siebie uwagi.

Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, a także wykorzystanie kanałów 160Mhz HE160 umożliwiają urządzeniom osiąganie bardzo wysokich prędkości. EAP670 osiąga do 5378 Mb/s (do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz), a EAP650 do 2976 Mb/s (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 Ghz).

EAP670 wyposażono w jeden 2,5-gigabitowy port Ethernet, a EAP650 - Gigabit Ethernet. Oba urządzenia mogą być zasilane poprzez PoE w standardzie IEE 802.3at (dzięki czemu zasilamy urządzenie tym samym kablem, którym przesyłamy dane) lub poprzez dołączone do zestawu zasilacze.

W obu modelach zastosowano technologię MU-MIMO, która pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Dodatkowo, technologia OFDMA sprawia, że w środowiskach z dużym ruchem danych access pointy mogą osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość niż te, które pracują w standardzie WiFi 5 (802.11ac). Oba urządzenia gwarantują także płynny roaming, dzięki któremu transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację. Nowe modele wykorzystują Beamforming czyli technologię kształtowania wiązki, która sprawia, że połączenie z urządzeniami jest stabilne, nawet w bardzo wymagających warunkach.

Co istotne, nowe modele obsługują technologię Omada Mesh pozwalacą łączyć punkty dostępowe bezprzewodowo w sieć kratową. To rozwiązanie umożliwia montaż punków dostępowych także w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kabla sieciowego.

Prezentowane urządzenia pozwalają na stworzenie aż 16 niezależnych sieci WiFi (SSID) z możliwością autoryzacji dostępu z uwierzytelnianiem przez Facebooka albo SMS oraz logowaniem za pomocą strony powitalnej, jednorazowych haseł dostępu lub voucherów. Takie rozwiązanie, razem z szyfrowaniem WPA3-Enterpreise, znacząco zwiększa bezpieczeństwo całej sieci i wrażliwych danych. Każdy z punktów dostępowych może jednocześnie obsługiwać do 250 podłączonych urządzeń klienckich.

Do zestawów sprzedażowych z EAP670 i EAP650 dołączony został zestaw montażowy pozwalający na zawieszenie urządzenia na ścianie lub na suficie. Nowe access pointy mają kompaktowe wymiary: EAP670 został zamknięty w obudowie o średnicy 243 mm i wysokości 64 mm, a EAP650 jedynie 33,6mm wysokości i 160mm średnicy.

Konfiguracja i zarządzanie punktami dostępowymi może się odbywać na dwa sposoby: poprzez kontroler sprzętowy, który eliminuje konieczność korzystania z komputerów i serwerów lub przez instalowane na komputerze w sieci lokalnej darmowe oprogramowanie Omada Controller.

Access pointy mogą być zarządzane przez chmurę dzięki zgodności z platformą Omada SDN, która integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych. Platforma pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami, za pomocą jednego interfejsu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach. Specyfikacja techniczna produktów dostępna jest na stronie TP-Link: EAP670, EAP650.

Modele są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 1000 zł brutto za EAP670 i ok. 750 zł brutto za EAP650 i zostały objęte 5-letnią gwarancją.