TP-Link Deco M3W – dodatkowy moduł systemu WiFi Mesh AC1200

Słaby sygnał WiFi to problem wielu osób mieszkających w dużych mieszkaniach lub domach. Niewystarczający do efektywnej transmisji danych lub niedocierający do wszystkich pomieszczeń sygnał jest przeszkodą w swobodnym korzystaniu z Internetu. Na szczęście zrywające się połączenie czy długotrwałe buforowanie to kłopoty, z którymi można sobie z łatwością poradzić. Z pomocą przychodzi moduł domowego systemu WiFi – TP-Link Deco M3W, służący do rozbudowania systemu WiFi Mesh, składającego się z dowolnych jednostek Deco. Niezależnie od tego czy posiadasz system Deco M4, E4, M5 czy M9 Plus, swoją domową sieć możesz poszerzyć za pomocą dodatkowego modułu Deco M3W. Jego instalacja skutecznie rozwiązuje problemy z zasięgiem zwiększając obszar, do którego dociera sygnał nawet o 140 m2.

Deco M3W współpracuje ze wszystkimi modelami routerów Deco od TP-Link, tworząc wydajną sieć WiFi pod jedną, wspólną nazwą. Co ważne, dzięki technologii TP-Link Mesh, podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet nie straci zasięgu. Bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości urządzenie automatycznie połączy się z jednostką Deco, oferującą w danym momencie najlepszą jakość połączenia. M3W oferuje przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz.

Podobnie jak cały system Deco, również M3W posiada funkcję autonaprawy. Oznacza to, że w przypadku problemu z urządzeniem, system automatycznie przekieruje dane do innej jednostki Deco, tak, aby połączenie nie zostało zerwane.

Kompaktowe rozmiary Deco M3W sprawiają, że urządzenie można zainstalować niemal wszędzie, dostosowując jego umiejscowienie do własnych potrzeb. Wystarczy podłączyć je do dowolnego gniazdka w przedpokoju, kuchni, garażu, czy też piwnicy, by korzystać z szybkich połączeń Wi-Fi Mesh na bardzo dużej powierzchni. Optymalne miejsce na instalację wskaże inteligentny wskaźnik sygnału.

Konfiguracja i zarządzanie Deco M3W są bardzo proste - odbywają się poprzez aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS. Moduł może być także zarządzany za pomocą Amazon Alexa lub IFTTT.

Atutem dodatkowego modułu domowego systemu WiFi Mesh Deco M3W jest jego cena. Urządzenie można kupić za ok. 140zł.

Więcej informacji na temat Deco M3W znaleźć można na stronie internetowej. Urządzenie jest objęte

3-letnią gwarancją producenta.