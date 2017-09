TP-Link Deco - domowy system WiFi z wbudowanym antywirusem

TP-Link na tegorocznych targach IFA w Berlinie zaprezentował kompleksowy system WiFi, dla całego domu – Deco M5. Zestaw składa się trzech takich samych urządzeń sieciowych współpracujących ze sobą, by zapewnić superszybkie i niezawodne połączenie Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu. Jego konfiguracja jest niezwykle prosta, a dzięki systemowi zabezpieczeń TP-Link HomeCare, wbudowanemu antywirusowi i kontroli rodzicielskiej, Deco to także najlepiej zabezpieczona domowa sieć, jaką możesz sobie wyobrazić.

Trzy urządzenia Deco M5 pozwolą na płynną transmisję danych na powierzchni ponad 400 m2. W razie potrzeby, system można rozbudować nawet do 10 urządzeń. Pokrycie całego domu zasięgiem WiFi o prędkościach nawet do 1300 Mb/s jest niezwykle proste. Wystarczy tylko kilka minut, by skonfigurować wydajną sieć w całym domu. Po prostu wyjmij urządzenia z pudełka i pobierz aplikację TP-Link Deco, która dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS. Podążaj za wskazówkami na ekranie smartfona, a Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń.

System Deco M5 wykorzystuje najnowsze technologie, aby zapewnić Ci nieograniczony dostęp do sieci. Urządzenia są dwupasmowe i działają w standardzie AC. WiFi w zależności od pasma ma przepustowość 867 Mb/s dla łącza 5GHz oraz do 400 Mb/s na łączu 2.4GHz, a wykorzystanie technologii MU-MIMO pozwala na zwiększenie wydajności komunikacji między urządzeniami. Za stabilną pracę odpowiedzialny jest czterordzeniowy procesor. Rozgłaszaniem zasięgu sieci WiFi zajmują się 4 wbudowane w każde urządzenie Deco anteny. Dodatkowo w każdym z nich znajdują się dwa gigabitowe porty Ethernet, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych.

Deco to nie tylko WiFi o dużym zasięgu, to również bezpieczeństwo, optymalizacja i ochrona, które zapewni Ci system bezpieczeństwa TP-Link HomeCare wraz z antywirusem od Trend Micro. Dzięki kontroli rodzicielskiej możesz blokować dostęp do stron z niepożądaną treścią (np. przemoc, pornografia), ustawić limity czasowe dla poszczególnych użytkowników sieci lub sprawdzać, jakie strony odwiedzają. Wszystkie te funkcje dostępne są z poziomu aplikacji. Funkcja QoS (Quality of Service) umożliwi Ci ustawienie priorytetów dla poszczególnych urządzeń w sieci, byś mógł cieszyć się rozrywką bez zakłóceń. HomeCare chroni przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem wszystkie urządzenia w domowej sieci WiFi już na poziomie routera. Oznacza to, że ochroną objęte są również urządzenia, których nie chroni klasyczne oprogramowanie antywirusowe, takie jak konsole do gier, kamery Cloud czy urządzenia automatyki domowej.

Deco M5 wykorzystuje również technologię TP-Link ART (Adaptive Routing Technology), która automatycznie wybiera najlepszą ścieżkę transmisji dla każdego urządzenia w sieci. Bez względu na to, w jakim miejscu w domu się znajdujesz i z jakiego pasma sieci korzystasz (2,4GHz lub 5GHz), zawsze zostaniesz połączony z jednostką Deco o najsilniejszym sygnale. Dzięki technologii ART możesz przemieszczać się po domu bez przeszkód, a Twoje połączenie nie zostanie przerwane.

Główne cechy w skrócie:

• Łączność bezprzewodowa w każdym pomieszczeniu w domu

• Wszechstronne opcje ochrony oraz kontrola rodzicielska dzięki TP-Link HomeCare

• Antywirus i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem zapewniona przez Trend Micro

• Prosta instalacja krok po kroku dzięki mobilnej aplikacji Deco TP-Link (dla iOS i Androida)

• Technologia TP-Link ART

• Funkcja QoS

• Zdalne zarządzanie i kontrolna nad siecią z każdego miejsca

• 3-letnia gwarancja

TP-Link Deco M5 jest już dostępny w sprzedaży. Produkt objęty został 36-miesięczną gwarancją.