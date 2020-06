TP-Link CPE710 – kierunkowa antena do transmisji na długie dystanse

TP-Link wprowadza do oferty nowe urządzenie służące do połączeń WiFi punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt na duże odległości. CPE710 pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5) i zapewnia prędkości transmisji bezprzewodowej dochodzące do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz.

Model CPE710 został wyposażony w moduł radiowy pracujący w paśmie 5 GHz oraz antenę o wysokim zysku, który wynosi aż 23dBi. Dzięki temu oferuje stabilną transmisję danych na dużych odległościach. Dodatkową zaletą jest opcja regulacji mocy sygnału w zależności od rodzaju połączeń - point-to-point lub point-to-multiple-point. Oprócz funkcji punktu dostępowego CPE710 może również pracować w trybie klient/router AP (klient WISP), router AP oraz klient AP.

By zapobiec kolizjom pomiędzy punktami CPE, urządzenie korzysta z technologii TP-Link MAXtream TDMA. Technologia 2×2 MIMO zwiększa wydajność sieci bezprzewodowej.

Dzięki dołączonemu zestawowi montażowemu oraz obecności elementów zatrzaskowych, instalacja urządzenia jest niezwykle prosta. Solidna konstrukcja gwarantuje stabilność anteny nawet przy dużym wietrze. Możliwość trójosiowego ustawienia anteny dodatkowo zwiększa elastyczność instalacji. Obsługa pasywnego PoE daje swobodę wyboru lokalizacji dla urządzenia. Warto zaznaczyć, że producent umieścił w zestawie z urządzeniem pasywny adapter PoE.

CPE710 posiada certyfikat IP65, dzięki czemu wyróżnia się wysoką odpornością na niesprzyjające warunki pracy. Obudowa urządzenia chroni przed deszczem lub śniegiem oraz gwarantuje odporność na niskie

i skrajnie wysokie temperatury (-40°C~70°C). Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie w przypadku montażu na zewnątrz budynków, produkt TP-Link wyposażony został w systemy ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (do 15kV) oraz wyładowaniami atmosferycznymi (6kV), które zapobiegają przepięciom wywołanym przez burze.

Administratorzy sieci z pewnością docenią bezpłatne oprogramowanie pozwalające na zarządzanie

z jednego komputera wszystkimi urządzeniami CPE710 w sieci. System Pharos Control daje duże możliwości personalizacji ustawień i oferuje wiele funkcji, w tym wykrywanie urządzeń, monitorowanie stanu, aktualizacja oprogramowania oraz konserwacja sieci. Intuicyjny interfejs systemu PharOS jest bardzo czytelny i nie sprawi problemów nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.