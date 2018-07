TP-Link Archer C5 – w nowej odsłonie

Archer C5 v4 jest następcą popularnego modelu Archer C5. Od poprzednika odróżnia go odświeżona obudowa, zastosowanie czterech anten zapewniających większy zasięg i wydajność połączeń WiFi. Na uwagę zasługuje też szereg funkcji dedykowanych operatorom Internetu. Nowy router podobnie jak jego starsza wersja idealnie sprawdzi się w domowym zastosowaniu.

Nowy router TP-Link to szybkie i wydajne urządzenie przeznaczone do budowy domowej sieci. Archer C5 pracuje w najnowszym standardzie transmisji bezprzewodowej 802.11ac i oferuje do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (300Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz 867Mb/s w paśmie 5GHz). Dzięki temu strumieniowe transmisje wideo w jakości HD, granie online czy inne wymagające zastosowania odbywają się płynnie i bez zakłóceń. Cztery gigabitowe porty Ethernet pozwalają na podłączenie do sieci urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi, takich jak komputery stacjonarne, konsole do gier czy telewizory. Port USB pozwala na udostępnienie wszystkim urządzeniom w domowej sieci np. drukarki lub danych i multimediów na zewnętrznych dyskach.

Rodzice z pewnością docenią funkcję kontroli rodzicielskiej, która umożliwia blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Wystarczy ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych z poziomu danej sieci, by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych domowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pomocą harmonogramu określić także pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.

Nowy model obsługuje protokół TR-069, umożliwiający zdalne zarządzanie konfiguracją routera. Jest to funkcja doceniana zwłaszcza przez operatorów i dostawców sieci internetowej, ponieważ pozwala na szybką i bezpieczną komunikację z klientem. Operator ISP może przywrócić pierwotne ustalenia urządzenia końcowego, wykonać aktualizację oprogramowania, a także szybko zareagować na luki w systemie zabezpieczeń. I to bez konieczności angażowania użytkownika, który cieszy się dobrą jakością Internetu i nie zaprząta sobie głowy kwestiami technicznymi.

Kolejną funkcją Archera C5, którą docenią operatorzy Internetu jest funkcja Multi-SSID, dzięki której możliwe jest stworzenie wielu sieci bezprzewodowych dedykowanych do różnych zastosowań, np. osobna sieć dla Internetu, dla IPTV, itd.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router Archer C5 v4 jest już dostępny w sprzedaży i objęty zostały 3-letnią gwarancją.