Totalna ochrona z Surveillance Center 2.7 Beta od Asustor

Nowa wersja aplikacji do zarządzania systemem monitoringu z wykorzystaniem urządzeń NAS Asustor jest już dostępna. Surveillance Center 2.7 Beta dla ADM 3.0 posiada wiele usprawnień i udogodnień, które maja pomóc w konfiguracji systemu monitoringu.

Surveillance Center 2.7 Beta oferuje kompleksowe wsparcie dla połączeń ADM 3.0 Internet Passtrough. Poprzez funkcję Internet Passtrough użytkownik ma ułatwiony proces konfiguracji routera. Tym sposobem jesteśmy w stanie poprzez smartfona zarządzać Surveillance Center z dowolnego miejsca.

Przechowywanie i zabezpieczenie

Nagrywanie materiału wideo następuje przez interfejs HDMI, przez który można równie łatwo przesłać i zapisać dane na zewnętrznej pamięci USB lub na dysku. Pod ręką mamy również cyfrowe narzędzie identyfikacji. Rozwiązanie to umożliwia dodanie „cyfrowego znaku wodnego” do każdego pliku gromadzonego w pamięci NAS’a, co pomoże weryfikować również nagrania przeniesione do zewnętrznego nośnika.

Ochrona na 360 stopni

Kamery, tak zwane „rybie oko” są bardzo popularnymi urządzeniami w systemach ochrony, dzięki szerokiemu polu widzenia. Jedną z funkcji jakie mamy do dyspozycji jest jednoczesny wgląd na szerokokątny obraz 360˚ z dodatkowym podziałem na trzy panoramiczne osobne obszary. Pozwoli to uniknąć niechcianych martwych punktów, bez konieczności instalowania nowych kamer.

Planowanie i konfigurowanie

Poprzez aplikację Surveillance Center 2.7 Beta możemy w dowolnej chwili włączyć i wyłączyć kamery. Zaprogramujemy również cykle, w których mają nagrywać lub przejść w stan czuwania, bez konieczności ciągłej interwencji użytkownika. Wszystkie dokonane zmiany można zapisać do zewnętrznego pliku, przechowywanego na dysku urządzenia NAS, nie tylko, jako naszą kopię zapasową, ale również szybki konfigurator nowej sieci kamer w innym miejscu.

Aplikację Surveillance Center 2.7 Beta można pobrać z ASUSTOR App Central.