To czas wakacji, ale nie bez elektroniki. Jakie zabrać kable i multiport, by cieszyć się z wszelkich multimediów na ekranie lapt

Planując na urlopie oglądać zdjęcia lub seriale na podłączonym do telewizora notebooku czy tablecie, często zauważamy, że brakuje w nich wolnych gniazd na inne urządzenia. Dlatego najwygodniej jest zaoszczędzić miejsce w walizce na wiele dodatkowych sprzętów, zaopatrując się w uniwersalny hub z mnóstwem portów, w tym USB, HDMI oraz czytnik kart (mico)SD. Powinniśmy też wziąć odpowiedni kabel do przesyłania sygnału. Z pomocą przychodzi marka LINQ by ELEMENTS, proponując takie przewody 8K i praktyczny metalowy multiport USB-C 9w1.

W erze cyfrowej urlopowy bagaż nie kończy się na zestawie kosmetyków, ręcznikach i elementach garderoby. Na co dzień jesteśmy otoczni elektronicznymi akcesoriami i nie inaczej jest podczas wyjazdu na wakacje. Wielu z nas zabiera ze sobą w podróż w góry, nad jezioro czy nad morze laptop, tablet, smartfon, aparat cyfrowy, drona, przenośną konsolę do gier, czytnik eBooków i całą gamę innych gadżetów.

Jeśli przed oczami staje nam momentalnie przerażająca wizja zabrania ze sobą tony wszelkiej maści przejściówek czy adapterów, by móc skutecznie połączyć jedno urządzenie z drugim, uspokajamy – nie ma takiej konieczności. Urlop to nie czas na zaprzątanie sobie głowy kompletowaniem sterty elektroniki i gmatwaniny kabli oraz gorączkowe upychanie ich w torbach.

Uniwersalne rozwiązania pod ręką

Ambitna trasa wycieczki szczegółowo rozpisana, parawan już pod pachą, plecaki spakowane aż pękają szwy, cała rodzina nabuzowana, a tu aura postanawia zmienić front – atmosferyczny jak i względem nas, bo z sojusznika na przeciwnika. Ulewa czy nagłe ochłodzenie pokrzyżowały plany? Serial czy film online, odtwarzany bezpośrednio z pamięci urządzenia lub z pendrive’a albo karty (mirco)SD może uratować dzień, najlepiej jednak obejrzeć go wygodnie na wielkim ekranie hotelowego telewizora. I tutaj warto zainteresować się propozycjami z portfolio duńskiej marki LING by ELEMENTS, specjalizującej się w różnego rodzaju wysokiej jakości koncentratorach i kablach.

Obraz ostry jak brzytwa

Dwumetrowy kabel 8K/60Hz USB-C na HDMI Pro od tego producenta to dla każdego podróżnika. prawdziwy gamechanger. Stanowi rozwiązanie braku możliwości podłączenia laptopa bez portu HDMI lub tabletu bezpośrednio do telewizora, by cieszyć się ulubionymi produkcjami, serialami, a nawet prezentacjami multimedialnymi na wielkim ekranie. Dobrze wiemy też, że niejeden wczasowicz chce komfortowo jak najszybciej zobaczyć zdjęcia z minionych już dni urlopu z każdym możliwym wizualnym szczegółem. Dodajmy do tego, że ten pleciony przewód z tkaniny obsługuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160) poprzez złącze HMDI 2.1 z niesamowitą częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz. Poradzi sobie też z oszałamiającą rozdzielczością 8K (7680 x 4320) przy nadal zadowalającym odświeżaniu 60 Hz. Oczywiście może też znaleźć zastosowanie w parze z odpowiednim smartfonem.



Wielozadaniowy cyfrowy kombajn

A co zrobić gdy są nam potrzebne złącza, którymi nasz laptop czy tablet nie dysponuje? Problem raz na zawsze rozwiąże odpowiednio rozbudowany hub, który zajmuje mało miejsca, a oferuje naprawdę sporo. Najbardziej ambitnym przykładem jest tutaj LINQ by ELEMENTS Pro Studio USB-C Multiport Hub 9w1. Ten stalowoszary metalowy koncentrator o solidnej konstrukcji podłączany jest do urządzenia docelowego poprzez pleciony kabel USB typu C o długości 18 cm, a oferuje aż 9 gniazd. Wyliczmy po kolei:

• wyjście 4K HDMI 2.0 do 4K/60Hz; służące do podłączenia do monitora, telewizora czy projektora;

• USB-C zapewniające ładowanie przelotowe kompatybilne np. z ładowarkami z Power Delivery o mocy 100 W;

• slot NVMe M.2 PCIE SSD - do 10 Gb/s, do podłączenia superszybkiej pamięci zewnętrznej;

• USB-C 3.2 Gen2 - do 10 Gb/s, do podpięcia ładowarki, stacji ładującej, zasilacza, powerbanka, zewnętrznego dysku twardego lub np. czytnika eBooków;

• 2 porty USB-A 2.0 - do 480 Mb/s, do wpięcia np. zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;

• złącze Ethernet Multi-Gigabit – do 2500 Mb/s, 2.5 Gb/s, czyli przewodowe połączenie internetowe lub sieciowe;

• czytnik kart pamięci microSD - do 5 Gb/s; często wykorzystywane do wakacyjnych zdjęć;

• czytnik kart pamięci SD – do 5 Gb/s, jak wyżej



Z takim zestawem możliwości trudno będzie znaleźć urządzenie, którego nie można podpiąć do tego multiportu. Każdy cyfrowy nomada poczuje się jak w domu, mając możliwość bezpiecznego odczytu i zapisywania danych na wiele różnych sposób i korzystania z wielu form cyfrowej rozrywki. Opisywany hub o wielkości batonika to wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu.