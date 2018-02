Thermaltake Versa J21 Tempered Glass Edition

Firma Thermaltake wprowadziła do swojej oferty nowy model obudowy komputerowej Versa J21 Tempered Glass Edition. Jest to sprzęt o eleganckim i prostym wyglądzie, a także dużej przestrzeni na montaż podzespołów.



Nowa obudowa klasy midi tower ma wymiary 465 x 205 x 447 mm, a jej waga to 6,08 kg. Produkt ten wykonany jest z blach SPCC, a także szkła hartowanego na boku o grubości 4 mm. Do dyspozycji mamy siedem slotów na karty rozszerzeń i miejsce na płytę główną w formacie ATX, micro ATX i mini ITX. Versa J21 TG pozwala także na zamontowanie dwóch nośników 3,5/2,5 cala oraz czterech 2,5 cala. W komplecie mamy tylko jeden wentylator 120 mm z tyłu. Można dołożyć także jednostki na froncie (3x 120 lub 2x 140 mm) i na górze (2x 120/140 mm).



Na froncie można także zainstalować radiator 360 lub 280 mm, a na górze 240 lub 120 mm. System chłodzenia procesora może mieć do 160 mm wysokości, a karta graficzna do 310 mm długości. Oczywiście nie brakuje tutaj filtrów przeciwkurzowych, beznarzędziowego montażu oraz złączy na panelu górnym (dwa porty USB 3.0, dwa USB 2.0 i gniazda audio). Cena tego modelu wyniesie 260 złotych.