Thermaltake Versa H18 - nowa obudowa

Firma Thermaltake wprowadziła do swojej oferty nowy model obudowy Versa H18, który przygotowany jest do współpracy z płytami głównymi micro ATX i mini ITX. Produkt ten nie ma dużych rozmiarów, ale ma zapewnić bardzo dużą funkcjonalność.



Wymiary Thermaltake Versa H18 to 380 x 390 x 205 mm przy wadze 4,5 kilograma. Możemy zainstalować tutaj cztery karty rozszerzeń i po dwa dyski 3,5 i 2,5 cala. Całość wykonano ze stali i tworzywa sztucznego. Na panelu bocznym mamy duże okno, które pozwala oglądać zamontowane komponenty. Z przodu przygotowano miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm, a na górze jeden 120/140 mm, natomiast z tyłu jeden 120 mm (już preinstalowany). W środku jest miejsce na cooler proceora o wysokości 15 mm, kartę graficzną do 350 mm i zasilacz o długości do 220 mm. Mamy tutaj także specjalną komorę na dole, gdzie możemy łatwo schować kable. Panel z przodu zapewnia dwa porty USB 2.0, jeden USB 3.0 i gniazda audio.



Thermaltake Versa H18 pojawi się w sklepach już niebawem, a jej cena wyniesie około 50 euro.