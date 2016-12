Thermaltake Toughpower Grand RGB

Firma Thermaltake pokazała nowe model zasilaczy z serii Toughpower Grand RGB. Są to urządzenia wyposażone w modułowe okablowanie, jedną linię zasilania +12 V oraz wysokiej jakości japońskie kondensatory.



Od teraz będziemy mogli kupić modele o mocy 650 W, 750 W oraz 850 W. Wszystkie posiadają certyfikat 80 PLUS Gold, który świadczy o sprawności na poziomie 92% przy połowie maksymalnego obciążenia. Poza tym wyposażono je w 140 mm wentylator podświetlany diodami LED, który oferuje 256 kolorów. Możemy je zmieniać za pomocą przycisku na obudowie. Nie zabrakło tutaj także istotnych zabezpieczeń jak np. VP (przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym), UVP (przed zbyt niskim napięciem wyjściowym), OCP (nadmiarowo-prądowe), SCP (przeciwzwarciowe), OPP (przeciążeniowe) oraz OTP (przed przegrzaniem).



Nowe zasilacze mają wymiary 87 mm x 150 mm x 160 mm i objęte są 10 letnią gwarancją producenta. Będą one posiadały następujące złącza: 1 x 24Pin, 2 x 4+4Pin ATX 12V, 12 x 5Pin SATA, 6 x 6+2Pin PCI-E, 4 x 4Pin. Cena modelu 650 W wyniesie 90 dolarów, 750 W ma kosztować 100 dolarów, a model 850 W będzie o kolejne 20 dolarów droższy.