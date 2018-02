Thermaltake Pacific M4 - nowy blok wodny

Firma Thermaltake postanowiła poszerzyć ofertę swoich produktów o nowy blok wodny o nazwie Pacific M4, który został przygotowany dla płyt głównych Asus TUF X299 Mark I.



Thermaltake Pacific M4 został wykonany tak, żeby poza procesorem Intel Skylake-X schłodzić także sekcję zasilania, co ma znaczenie w przypadku płyt głównych z chipsetami X299. Urządzenie wykonano z niklowanego bloku głównego z akrylową pokrywą i silikonową ramą, przez którą widzimy diody LED świecące w 256 kolorach. Podświetlenie to wykorzystuje standardowe, 4-pinowe złącze i może być kontrolowane za pomocą Asus Aura Sync RGB. Ciepło z sekcji zasilania jest przenoszone do głównego bloku i wyposażone w złączki G/14.



Wymiary bloku wodnego to 154 x 14 x 29,4 mm, a waga tego urządzenia wynosi 770 gramów. Cena Thermaltake Pacific M4 nie jest jeszcze znana.