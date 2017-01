Thermaltake Core P1 TG

Firma Thermaltake pokazała nowy model nietypowej obudowy komputerowej o nazwie Core P1 TG. Urządzenie to jest skierowane dla osób, które chcą zbudować mały zestaw komputerowy. Nowość wykonano ze szkła i stali. Konstrukcja jest typu otwartego.



W środku zmieścimy płyty główne w rozmiarze mini ITX. Wymiary obudowy to 380 x 322 x 422 mm, a jej waga wynosi 9,5 kilograma. Produkt wykonany jest ze stalowej ramy, w której montujemy podzespoły i przymocowanej do niej szyby bocznej ze szkła hartowanego. Model ten nada się do prezentacji zamontowanych w środku podzespołów i systemów chodzenia. W środku mamy miejsce na pięć kart rozszerzeń, trzy dyski SSD, jeden HDD, dwa wentylatory 120 mm, chłodzenie procesora powietrzem o wysokości do 170 mm, karty graficzne o długości do 380 mm i zasilacz o długości do 180 mm. Oczywiście nie będzie problemu z instalacją chłodzenia wodnego.



Na wąskim panelu umieszczono dwa złącza USB 3.0, gniazda audio i przyciski power oraz reset. Obudowa powinna w przeciągu kilku miesięcy trafić do sklepów.