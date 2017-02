Firma Thermalright wprowadziła na rynek nowy model coolera CPU o nazwie Silver Arrow ITX-R. Jest to produkt przeznaczony dla bardzo wymagających użytkowników, który zmieści się także w mniejszych obudowach. Całość ma współpracować z płytami głównymi mini-ITX od Asusa.



Nowe chłodzenie ma wymiary 153 x 103 x 150 mm (długość x szerokość x wysokość), a jego waga to 660 gramów. Producent podaje, że dzięki odpowiedniej budowie nie koliduje ono z pamięciami RAM i kartą graficzną. Zbudowano je z dwóch bloków aluminiowych, które połączone są z podstawką i sześcioma rurkami cieplnymi. W komplecie znalazł się także 130 mm wentylator, który pracuje przy prędkości obrotowej 300-1300 RPM i generuje przepływ powietrza 21,9 do 94,8 m3/h, jego poziom hałasu to maksymalnie 33 dB. Sprzęt ten ma poradzić sobie nawet z procesorem, którego TDP wynosi 280 W. Zamontujemy je na podstawkach: Intel: LGA775/1366/1156/1155/2011/1150/2011-3/1151 oraz AMD: AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+.



W komplecie znajdziemy pastę termoprzewodzącą Thermalright Chill Factor 3. Cena Thermalright Silver Arrow ITX-R nie jest jeszcze znana.