Tapo C310 - nowa kamera do monitoringu zewnętrznego od TP-Link

TP-Link uzupełnia ofertę kamer z serii Tapo o model C310 przeznaczony do monitoringu zewnętrznego. Tapo C310 to nowoczesne podejście do problemu bezpieczeństwa własnej posiadłości.

Nowa kamera od TP-Link to świetne rozwiązanie dla osób, które często spędzają czas poza domem i cenią sobie bezpieczeństwo. Technologia zastosowana w Tapo C310 gwarantuje stałą i wysoką jakość monitoringu, a intuicyjna konfiguracja bez problemu pozwoli na samodzielną instalację systemu kamer nawet najmniej zaawansowanym technicznie użytkownikom.

Kamerę TP-Link wyposażono w matrycę 3 Mpx, która umożliwia nagrywanie wideo o rozdzielczości 1296p (Full HD). Taka konfiguracja gwarantuje niezwykłą ostrość i jakość obrazu, co umożliwia rozpoznawanie zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od kamery. Ponadto, Tapo C310 zostało wyposażone w tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm oraz automatycznym filtrem przełączania barwy przy słabym oświetleniu. Dzięki temu urządzenie wykryje każdy ruch nawet w całkowitej ciemności. Nagrania z kamery można zapisywać na karcie microSD. Tapo C310 obsługuje karty o pojemności do 128 GB, co pozwala na przechowywanie aż 384 godzin (16 dni) zarejestrowanego materiału.

Ważnym atutem kamery jest wbudowany czujnik ruchu, który wyśle powiadomienie na telefon za każdym razem, gdy wykryje aktywność. Ponadto urządzenie posiadawbudowany alarm dźwiękowy i świetlny, pozwalający skutecznie odstraszyć każdego intruza. Tapo C310 oferuje także dwukierunkową transmisję audio, czyli możliwość rozmowy przez urządzenie. Jeśli kurier zapuka do drzwi, można go poprosić o zostawienie paczki przed drzwiami.

C310 wyróżnia się wśród innych modeli z serii Tapo – jest to jedyna kamera zewnętrzna. Posiada wodo i pyłoszczelną obudowę klasy IP66 i może pracować nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych od -20°C do 45°C. W zestawie montażowym znajdują się wodoodporne mocowania kabli i uszczelki.

Urządzenie obsługiwane jest za pomocą aplikacji Tapo dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android. Aplikacja poprzez chmurę umożliwia dostęp do monitoringu i wszystkich funkcji kamery z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala także na podgląd obrazu z nawet 32 kamer jednocześnie oraz zarządzanie innymi urządzeniami do inteligentnego domu z serii TP-Link Tapo. Kamerą można również sterować głosem za pośrednictwem Asystenta Google lub Amazon Alexa. Dzięki zgodności ze standardem ONVIF, Tapo C310 można również skonfigurować z zewnętrznym oprogramowaniem do obsługi monitoringu. Pierwsza konfiguracja kamery jest niezwykle prosta. Do urządzenia dołączony jest kompletny zestaw montażowy, a aplikacja sama prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 250zł i został objęty 24-miesięczną gwarancją.