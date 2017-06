Tablety Fire 7 i Fire HD 8 od Amazona

Firma Amazon rozpoczęła oficjalną sprzedaż tabletów Fire 7 i Fire HD 8, które były pokazane po raz pierwszy w maju. Urządzenia trafiły na rynek w bardzo atrakcyjnych cenach 50 i 80 dolarów.



Tańszy z nich Fire 7 będzie wyposażony w 7-calowy ekran o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli, 8/16 GB pamięci na pliki, slot na kartę microSD, 1 GB pamięci RAM oraz czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,3 GHz. Jego bateria pozwoli na pracę bez ładowania do 8 godzin. Nie zabrakło także aparatu cyfrowego 2 MPix z przodu. Specyfikacja nie jest piorunująca, ale w cenie poniżej 200 złotych to dobra opcja.



Model Fire HD 8 otrzymał 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, 16 lub 32 GB pamięci na pliki, 1,5 GB pamięci RAM oraz akumulator pozwalający na 12 godzin pracy bez ładowania. Sprzęt wykorzystuje procesor czterordzeniowy o taktowaniu 1,3 GHz i ma 2 MPix sensor do robienia zdjęć. Dodatkowo mamy tutaj głośniki stereo z systemem Dolby Atmos.



Oba modele pracują pod kontrolą systemu Fire OS 5 i mają wirtualnego asystenta Alexa. Do wyboru mamy kilka wersji kolorystycznych obudowy.