Szykujcie wasze portfele na kartę kredytową od Apple!

Apple i karty kredytowe? Brzmi dziwnie/niedorzecznie? A jednak! Nadgryzione jabłko już niedługo może zawitać do naszych portfelów.

Kalifornijska firma zdaje się chce sobie odbić straty spowodowane spadkiem przedaży ich smartfonów, oferując swoim klientom karty kredytowe z logo nadgryzionego jabłka. Powitajcie Apple Pay.

Apple i Goldman Sachs szykują się do wypuszczenia wspólnej karty, dzięki czemu będą bliżej klientów, a raczej ich pieniędzy ;) Będzie to pierwszy tego typu ruch dla firmy Steve'a Jobsa.

Apple Pay - bo taką nazwę ma nosić plastik od giganta - ma mieć swoją premierę na początku przyszłego roku. Dokładna data nie zostałą podana.



Wraz ze spadkiem sprzedaży iPhone'ów koncern skupia się na innych rynkach - płatnościach mobilnych, strumieniowaniu muzyki i sprzedaży w App Store. Wprowadzenie karty kredytowej pozwoli na odrobienie strat.

Aktualnie Apple otrzymuje 0,15% wartości od każdej transakcji na App Store. Jednak gdyby klient korzystał z Apple Pay gigant będzie mógł sobie pozwolić na podwojenie przychodów. I wilk syty i owca cała - klient nie odczuwa większych kosztów, a firma zarabia więcej.

Podobno karta będzie nawet umożliwiała branie pożyczek na produkty dostępne w App Store. Pozostaje nam teraz czekać na więcej infromacji, datę premiery i czy rzeczywiście karta kredytowa od Apple przyjmie się na rynku.