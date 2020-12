Szybkość i wytrzymałość - przewody USB 3.2 Gen 1 z metalowymi koszulkami

Niemiecka firma Delock wprowadza do oferty “pancerne” kable USB. Mają one oferować wysoką wytrzymałość, jednocześnie zachowując elastyczność.

W ofercie Delock debiutują dwa rodzaje przewodów - USB typu A do USB typu A oraz USB typu A do USB typu B. Tym, co je łączy i jednocześnie wyróżnia, są metalowe koszulki. Mają one zapewnić odporność na czynniki zewnętrzne. Producent obiecuje jednak, że mimo wzmocnionego oplotu w dalszym ciągu są one elastyczne.



Niezależnie od wybranego wariantu, średnica przewodu wynosi około 5,5 milimetra. Wewnątrz znajdują się linia zasilania zbudowana z kabli 24 AWG oraz linia danych, gdzie kable mają 28 AWG. Przewody są zgodne ze standardem USB 3.2 Gen 1 i mają umożliwiać transfery z prędkością do 5 Gbps (SuperSpeed).

Zainteresowani zakupem będą mieli do wyboru warianty o długości pół metra, metra i dwóch metrów. Ich ceny będą wahać się od około 46 zł za najkrótsze wersje do około 90 zł za najdłuższe. Modele z wtyczkami USB-A - USB-A są już dostępne w Polsce, zaś USB-A do USB-B powinny się pojawić w najbliższym czasie.

Dostępne modele:

• Delock 86774 - USB-A do USB-A - 0,5 m;

• Delock 86775 - USB-A do USB-A - 1 m;

• Delock 86776 - USB-A do USB-A - 2,0 m;

• Delock 86777 - USB-A do USB-B - 0,5 m;

• Delock 86778 - USB-A do USB-B - 1 m;

• Delock 86779 - USB-A do USBB - 2,0 m;