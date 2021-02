Szybki, jednostronny SSD NVMe – propozycja TRANSCEND dla wymagających

Firma TRANSCEND przedstawia dysk MTE112S – jednostronny SSD w formacie M.2 2280. Nośnik z interfejsem PCI Express 3.0 x4 występuje w trzech wersjach pojemnościowych, z których największa to 1 TB. Nowa propozycja jest smuklejszą alternatywą dla dwustronnego MTE110S. Przyda się użytkownikom szukającym sprzętu o bardzo dużej wydajności, w tym również do zastosowań profesjonalnych.

W modelu MTE112S wszystkie kości pamięci ułożone są tylko po jednej stronie, co czyni go bardziej uniwersalnym od dysków dwustronnych, których nie można zainstalować w części smukłych komputerów przenośnych. SSD ze złączem M.2 został wyposażony w interfejs PCI Express 3.0 x4 i wspiera protokół NVM Express (NVMe) 1.3, oferując prędkości do 1 700 MB/s w odczycie i do 1 400 MB/s w zapisie.

Wydajny dysk będzie odpowiedni dla użytkowników, którzy wykorzystują sprzęt do gier lub produkcji audio i wideo. Nośnik TRANSCEND to dobry wybór także do zastosowań profesjonalnych, wymagających przetwarzania dużych ilości danych bez opóźnień i spowolnień systemu.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych oraz stabilność działania systemu, MTE112S wykorzystuje technologię LDPC ECC (Error Correction Code), wykrywającą oraz korygującą błędy pojawiające się podczas transferu danych. Wytrzymuje pracę w zakresie temperatur od 0°C do 70°C.

Dysk będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

Producent udostępnia użytkownikom bezpłatną aplikację SSD Scope Pro, która monitoruje stan dysku, pomaga zachować bezproblemową i wydajną pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.

Gwarancja i cena

Nowe dyski SSD firmy TRANSCEND objęte zostały pięcioletnią ograniczoną gwarancją producenta. W polskich sklepach będą dostępne już w lutym. Sugerowane przez producenta ceny to 259 PLN za 256 GB, 369 PLN za 512 GB i 699 PLN za 1 TB.