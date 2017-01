Szybki Internet dla firmy

Bez stałego dostępu do Internetu nie obędzie się dziś żadna firma. Jednak sprawne łączenie z siecią kilkudziesięciu stanowisk może być problemem. Dlatego warto rozważyć zakup przełącznika PE6328GF od firmy Netis.

Rolą takiego przełącznika jest rozprowadzanie Internetu i danych po znajdujących się w firmie komputerach. PE6328GF przygotowano z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach. Model ten posiada 24 porty RJ-45 i 4 porty gigabitowe, zapewniające prędkość do 1000 Mbps. Dodatkowo urządzenie zasilanie jest przez PoE, generujące moc 30 W dla pojedynczego portu.

By zapewnić bezpieczeństwo przy łączeniu, PE6328GF chroni przesyłane dane chociażby poprzez ACL, czyli listę kontroli dostępu do plików, a także dynamiczną inspekcję ARP. Sprzęt Netisa współpracuje także z wieloma protokołami ułatwiającymi zarządzanie przełącznikiem, w tym możliwość ustalania priorytetów dla poszczególnych portów.

Przełącznik PE6328GF kosztuje około 1699 zł.

Cechy produktu:

-Interfejs: 24 porty Fast Ethernet 10/100/1000Mbps

- Funkcja PoE

- Moc PoE: maksymalnie 280 W

- Zasilanie: 100-240 V AC/50-60Hz

- Standard: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE802.3z, IEEE802.3at, IEEE802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- Agregacja linków: Cisco ether-Channel (Statyczna Centrala); IEEE 802.3ad LACP (Tryb Kontroli Agregacji Linków); do 8 grup; do 8 portów na grupę

- STP: STP, IEEE 802.1D (klasyczny STP); RSTP, IEEE 802.1w (RSTP); MSTP, IEEE 802.1s (MSTP, drzewo rozpinające przez VLAN); detekcja pętli

- VLAN: VLAN IEEE 802.1Q; do 4K grup VLAN z 4049 z identyfikatorami VLAN; tunelowanie Q-in-Q; protokół GVRP do zarządzania VLAN

- QoS: 8 kolejek priorytetu; Ścisły Priorytet(SP), Weighted Round Robin(WRR), SP+WRR Zasady CoS; Zasady zarządzania przepływem danych

- DHCP: DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Opcja 82

- Ochrona: IEEE 802.1x oparte na portach/uwierzytelnianie oparte o MAC; uwierzytelnianie użytkowników RADIUS /TACACS+: lista kontroli dostępu(ACL); dynamiczna inspekcja ARP; MAC Binding; kontrola anomalii nadawczych (Broadcast Storm Control)

- Zarządzanie: konsola /interfejs linii komend Telnet; Strona; SNMP v1/v2c/v3; SSH v1/v2