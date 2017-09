Sześć płyt głównych ASrock Z370

Firma ASRock wprowadzi do swojej oferty aż sześć nowych modeli płyt głównych z układem logiki Intel Z370. Będą one posiadały podstawkę LGA1151 dla procesorów Core ósmej generacji, czyli Coffee Lake.



Wiemy, że producent przygotował minimum sześć płyt z chipetem Z370. Najmocniejszym modelem powinien być Z370 Taichi, a następne w kolejności to Z370 Extreme4, Z370 Killer SLI/ac, a także Z370 Pro4. Poza tym znajdziemy w ofercie także dwie mniejsze płyty Z370M Pro4 w formacie Micro ATX oraz Z370M-ITX/ac w formacie mini ITX. Prawdopodobnie oferta ASRocka będzie jeszcze szersza i zobaczymy w niej także modele z serii Fatal1ty.



Oczywiście na nowych płytach nie brakuje świecących diod oraz różnych wzorków, które mają poprawić ich design.