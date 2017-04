Światowa premiera procesorów AMD Ryzen 5

W następstwie światowej premiery nagradzanych procesorów AMD Ryzen 7 w marcu firma AMD (NASDAQ: AMD) wprowadziła dziś na rynek cztery modele ze swojej nowej serii procesorów dla komputerów stacjonarnych AMD Ryzen 5. Oferują one moc zupełnie zmieniającą sytuację na rynku w szeregu przedziałów cenowych, a przy tym zapewniają znakomite możliwości oraz efektywne w działaniu innowacje, które pozwalają uzyskać nawet o 87% wyższą wydajność przy porównaniu procesorów AMD Ryzen 5 1600X z flagowym Core i5 7600K . Niezwykła wielowątkowość cechująca technologię AMD SenseMI w połączeniu z potężną i energooszczędną architekturą rdzenia „Zen” czyni procesory AMD Ryzen 5 zdolnymi do adaptowania się do indywidualnych potrzeb z niesamowitą responsywnością oraz sprawnością.

„Dowiedziono już, że procesory AMD Ryzen naprawdę zmieniają zasady gry wnosząc innowacyjność i konkurencyjność z powrotem do szeregu segmentów rynku PC. Tym bardziej jesteśmy podekscytowani wprowadzając dziś do sprzedaży następną klasę procesorów AMD Ryzen. — powiedział Jim Anderson, starszy wiceprezes i główny menedżer w Computing and Graphics Group w firmie AMD. — procesory AMD Ryzen 5 rewitalizują średni przedział rynku komputerów stacjonarnych oferując konsumentom znakomicie wycenione produkty, które zapewniają płynność i imponujące możliwości bez względu na to, czy w wymagających grach, czy aplikacjach.”

Oferta

Od dziś dostępne są dwa modele 6-rdzeniowych i dwa modele 4-rdzeniowych procesorów AMD Ryzen 5 – wszystkie wyposażone w technologię współbieżnej wielowątkowości. Wszystkie procesory AMD Ryzen są zgodne z infrastrukturą AM4, a płyty główne dla nich są dostępne szeroko u najważniejszych producentów.

Procesory AMD Ryzen 5 1600X i 1600 zostały zaprojektowane do płynnego grania i transmitowania rozgrywki oraz w celu dostarczenia wydajności typowej dla stacji roboczych w nowym segmencie rynkowym. Modele te są dwoma najszybszymi i zarazem najbardziej energooszczędnymi 6-rdzeniowymi procesorami dla komputerów stacjonarnych, jakie konsument może kupić. Dzięki 12 wątkom zapewniają ponadto w swoim przedziale cenowym istotną przewagę w przetwarzaniu wielowątkowym.

Procesory AMD Ryzen 5 1500X i 1400 zostały zaprojektowane do płynnej gry i przetwarzania i dzięki 4 rdzeniom i 8 wątkom zapewniają odpowiednio wysoką wydajność w tych zastosowaniach, zaś technologia AMD SenseMI dodatkowo analizuje i adaptuje działanie procesora do potrzeb użytkownika. Ponadto model 1500X dzięki nawet 200 MHz zapasu w trybie XFR (eXtended frequency range, poszerzony zakres częstotliwości) zapewnia najlepsze możliwości w grach przy wykorzystaniu wysokiej klasy systemów chłodzenia. To także największy zakres XFR, jaki jest dostępny wśród procesorów AMD Ryzen jak dotąd.

Procesor odpowiedni dla „streamerów”

W ciągu ostatnich pięciu lat zjawisko eSportu urosło do rangi globalnego fenomenu, który w 2019 roku ma wszelkie szanse osiągnąć 1 miliard USD przychodów. W efekcie transmitowanie rozgrywki stało się znaczącym trendem, a niektóre gry będące ekstremalnie wymagającymi względem procesora sprawiły, że jednoczesna gra i transmisja zaczęła wymagać wielordzeniowej architektury procesora. 6-rdzeniowy / 12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 1600X to dla tej szybko rosnącej społeczności graczy niezwykle przystępne rozwiązanie przydatne przy strumieniowaniu gry w wysokiej jakości (1080p/60FPS/3500Kbps)

Dostępność procesorów AMD Ryzen 5 oraz platformy

Sprzedawcy na całym świecie od dziś oferują wszystkie cztery modele procesorów AMD Ryzen 5 – wszystkie są zgodne z płytami głównymi AM4, które są produkowane przez najważniejszych producentów. Od czasu ogłoszenia w trakcie styczniowych targów CES 2017 partnerzy AMD tacy jak ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte i MSI już wprowadzili szereg nowych płyt głównych korzystając z chipsetów X370, B350 i A320. Wraz z premierą procesorów AMD Ryzen 5 producenci płyt głównych kładą także większy nacisk na modele z układem A320, który jest przeznaczony dla typowych graczy komputerowych, którzy szukają bogatej w funkcje i możliwości przystępnej platformy do swoich systemów – ceny takich modeli zaczynają się już od ok. 50 USD.