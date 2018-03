Stylowe huby Xtorm Connected – komplet złączy dla ultrabooków i Macbooków

Na polski rynek trafiła właśnie nowa seria hubów USB-C firmy Xtorm, umożliwiających łatwe „doposażenie” komputerów przenośnych w złącza, w które nie są one standardowo wyposażone (lub których mają zbyt mało). W skład serii Xtorm Connected wchodzi pięć modeli – od najprostszych, oferujących dodatkowe porty USB, po zaawansowane, oferujące również czytniki kart pamięci oraz porty HDMI i Ethernet.

Cechami wspólnymi wszystkich nowości są eleganckie i odporne na uszkodzenia aluminiowe obudowy w kolorze Space Gray (idealnie pasującym do obudów wielu nowoczesnych komputerów przenośnych), złącze USB-C (którym podłączamy je do komputera) oraz obsługa standardu USB 3.0 (pozwalającego na przesyłanie danych pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami z prędkościami sięgającymi 5 Gbps, czyli nawet 10x szybciej niż w przypadku USB 2.0).

W skład serii wchodzą modele:

Xtorm Connected XC001, czyli podstawowy hub, który po podłączeniu do komputera przez USB-C pozwala na skorzystanie z czterech dodatkowych portów USB 3.0.

Xtorm Connected XC002 – przejściówka USB-C do HDMI, pozwalająca na wygodne przesyłanie obrazu z komputera do dowolnego wyświetlacza obsługującego standard HDMI, np. monitora, telewizora czy projektora.

Xtorm Connected XC003 – hub typu all in one, oferujący użytkownikowi trzy porty – HDMI, klasyczny USB 3.0 oraz USB-C (dzięki temu ostatniemu użytkownik może korzystać ze złącza HDMI/USB i jednocześnie ładować komputer via USB-C – to istotna zaleta w przypadku komputerów wyposażonych w tylko jedno takie złącze).

Xtorm Connected XC004 – ten model wyposażony jest w dwa szybkie porty USB 3.0, port sieciowy Ethernet (którego coraz częściej niestety nie znajdziemy w obudowach nowoczesnych notebooków) oraz złącze USB-C, pozwalające na ładowanie komputera, do którego podłączony jest hub.

Xtorm Connected XC005 – najbardziej rozbudowany model w serii, pozwalający na rozszerzenie zestawu złączy komputera o wyjście HDMI, złącze USB 3.0, USB-C (obsługujące ładowanie komputera), czytniki kart SD/microSD oraz port Ethernet 10/ 100/ 1000Mbps.

Wszystkie nowości były testowane pod kątem zgodności z komputerami Windows oraz Mac OS, ale ich możliwości docenią również użytkownicy smartfonów ze złączem USB-C.

Ich ceny to:

Xtorm Connected XC001 – 149 zł

Xtorm Connected XC002 – 149 zł

Xtorm Connected XC003 – 239 zł

Xtorm Connected XC004 – 239 zł

Xtorm Connected XC005 – 319 zł.