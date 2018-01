SteelSeries Rival 600 z podwójnym sensorem TrueMove3+

Podczas trwających targów CES 2018 w Las Vegas, SteelSeries zaprezentowało nową mysz dla graczy o nazwie Rival 600. Najnowszy model z rodziny Rival został wyposażony w najbardziej zaawansowany na świecie system sensorów optycznych – podwójny sensor TrueMove3+, a także w system regulacji wagi urządzenia. Dodatkowy sensor jest odpowiedzialny za odczytywanie LOD – momentu, w którym użytkownik przesuwa mysz nad podkładką. Technologia ta pozwoli, zwłaszcza w dynamicznych grach, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, na zwiększenie precyzji i wyeliminowanie niepożądanych odczytów sensora. TrueMove3+ został stworzony z myślą o graczach rywalizujących ze sobą w trybach PvP.

TrueMove3+: dwa sensory – nowy poziom precyzji

TrueMove3+ to połączenie dwóch sensorów, z których jeden odpowiedzialny jest za śledzenie ruchów użytkownika, drugi zaś odpowiada za LOD (lift-off distance), czyli wysokość, na jakiej myszka, po podniesieniu, przestaje odczytywać położenie (im niżej, tym lepiej). Dzięki temu gracze mogą sami ustawić tę wysokość, aby jak najlepiej dostosować mysz do swojego stylu grania, zachowując przy tym najwyższy poziom precyzji i odzwierciedlenie ruchów 1 do 1. Dodatkowo drugi sensor posiada linearny czujnik optyczny do odczytu głębi, co zmniejsza LOD do – najlepszego wyniku na rynku – 0.5 mm.

Podstawowy sensor optyczny to znana z myszek 310 jednostka TrueMove3, o 12.000 CPI, 350 IPS, stworzona we współpracy z firmą PixArt. Za sprawą specjalnie zaprojektowanego SROM, TrueMove3 pozwolił na wzrost precyzji i zmniejszenie czasu reakcji.



Regulacja wagi

Rival 600 oferuje do 256 kombinacji modyfikacji wagi i balansu. Odważniki w nowym Rival rozmieszcza się po bokach urządzenia, w odróżnieniu od innych myszy, w których ciężarki znajdują się w jednym miejscu. Dzięki temu gracze mogą sami ustawić środek ciężkości myszy i dostosować go do rodzaju chwytu oraz stylu grania. Waga Rival 600 bez dodatkowego obciążenia to 96 gramów, zaś w zestawie znajdzie się osiem 4-gramowych odważników.



Aby osiągnąć tak niską wagę bazową urządzenia, wszystkie materiały w Rival 600 zostały specjalnie zaprojektowane. Pod przyciskami głównymi znajdują się mechaniczne przełączniki SteelSeries o wytrzymałości 60-milionów kliknięć.

Rodzina Rival

Podobnie jak pozostałe modele z linii Rival, Rival 600 to mysz wyprofilowana dla praworęcznych graczy. Po bokach urządzenia zastosowano wytrzymałe na wytarcia silikonowe uchwyty. Najnowszy produkt SteelSeries posiada 7 programowalnych przycisków oraz 8-strefowe podświetlenie. W środku znajduje się 32-bit procesor ARM, dzięki któremu użytkownicy będą mogli zapisać ustawienia CPI, makro przycisków i efekty podświetlenia bezpośrednio w urządzeniu. Dzięki temu Rival 600 będzie gotowy do działania bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, np. podczas turniejów LAN.



Rival 600 jest kompatybilny z oprogramowaniem SteelSeries Engine, które daje graczom dostęp do zarządzania podświetleniem oraz do arsenału aplikacji Engine Apps, m.in. Discord czy Game Sense.



Rival 600 z podwójnym sensorem TrueMove3+ oraz regulacją wagi jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym SteelSeries w cenie 89.99 EUR. Start przedsprzedaży w wybranych sklepach w Polsce planowany jest na połowę lutego br., zaś premiera na marzec br. Sugerowana cena detaliczna wyniesie 379 PLN.