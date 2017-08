SteelSeries przedstawia Apex M750

SteelSeries ogłosiło dziś nową, aluminiową klawiaturę mechaniczną dla graczy – Apex M750. Nowy model został wyposażony w nowe przełączniki mechaniczne QX2, diody RGB w każdym klawiszu oraz aluminiową ramę o dużej wytrzymałości. Wraz z nową klawiaturą została wydana aktualizacja darmowego oprogramowania SteelSeries Engine, w której znalazły się nowe aplikacje dedykowane graczom, m.in. integracja z czatem Discord.

W Apex M750 zastosowano trzecią generację linearnych przełączników mechanicznych SteelSeries QX2 o niskiej sile nacisku oraz liniowym punkcie aktywacji. QX2 charakteryzują się cichą pracą oraz wytrzymałością 50 milionów kliknięć. Rama klawiatury została wykonana ze stopu aluminium serii 5000, co gwarantuje dużą wytrzymałość przy zachowaniu odpowiedniej lekkości urządzenia.



„Gracze jasno i głośno wyrażają swoją opinię na temat klawiatur dostępnych na rynku. Rynek ten jest z kolei pełen różnorodnych produktów, z różnymi przełącznikami, funkcjami, o różnych kształtach, z różnych materiałów – ale zawsze z kompromisami. Tym właśnie wyróżnia się Apex M750 – nie poszliśmy na żadne kompromisy, zamiast tego wysłuchaliśmy opinii i próśb graczy, by dostarczyć im kompletny produkt.”, powiedział SteelSeries CEO, Ehtisham Rabbani. „Wraz z premierą nowej klawiatury możemy z dumą zaprezentować także nowe funkcje SteelSeries Engine, jak np. pierwsza aplikacja Discord App.”



Integracja z czatem Discord

Premiera Apex M750 to także start nowych funkcji w darmowych oprogramowaniu SteelSeries Engine. Wśród nich znalazła się integracja z powiadomieniami czat, stworzona we współpracy z Discord. Od teraz komunikaty z czatu Discord zostaną zsynchronizowane z podświetleniem w produktach SteelSeries, w tym w klawiaturze Apex M750. Nowe wiadomości, status wyciszenia i wiele więcej – odpowiedni kolor oraz tryb podświetlenia pozwolą użytkownikom być na bieżąco z komunikacją, bez konieczności przełączania się między okienkami aplikacji.



Nowe aplikacje to także:

● ImageSync – najłatwiejszy sposób, by tworzyć złożone tryby podświetlenia; wystarczy, że użytkownik załaduje dowolny animowany plik GIF, a aplikacja automatycznie przekonwertuje go w tryb podświetlenia.

● Audio Visualizer – synchronizacja podświetlenia produktów SteelSeries z dowolną muzyką.

● Gigantic – popularny shooter został zintegrowany ze SteelSeries Engine, dzięki czemu podświetlenie w kompatybilnych produktach na bieżąco informuje o wydarzeniach z gry.



Klawiatura Apex M750 jest już dostępna w oficjalnym sklepie internetowym SteelSeries w cenie 169.99€. Do sklepów w Polsce nowy produkt trafi 1 września w sugerowanej cenie detalicznej 779 PLN.