SteelSeries Arctis Colors

Słuchawki Arctis 3 są już dostępne w trzech nowych kolorach – Solar Red, Boreal Blue oraz Slate Grey. 10 procent z ich sprzedaży na steelseries.com trafi do organizacji charytatywnej Ditch the Label.



SteelSeries zaprezentowało dziś trzy nowe wersje kolorystyczne słuchawek Arctis 3: Solar Red, Boreal Blue, Slate Grey. Aby uczcić dzień premiery nowych produktów i kontynuować wprowadzanie w życie swojej misji – pewność siebie dla wszystkich graczy, aby mogli rywalizować o najwyższe cele – SteelSeries połączyło siły z Ditch the Label, organizacją non-profit, która wspiera ofiary dręczenia i prześladowania wśród młodych ludzi. 10 procent ze sprzedaży Arctis Colors w oficjalnym sklepie internetowym steelseries.com zostanie przekazanych, aby wesprzeć charytatywne działania Ditch the Label. Łączny cel akcji to 10 000 USD.



„Podczas tworzenia serii Arctis zakwestionowaliśmy wszystkie przyjęte standardy słuchawek dla graczy.” – powiedział Ehtisham Rabbani, CEO SteelSeries. „Nowymi kolorami Arctis chcemy uczcić graczy o różnych osobowościach, różnych charakterach, ale z jednym wspólnym mianownikiem – pasją, która pomaga rozwijać się całej branży.”

Słuchawki Arctis 3 oferują graczom m.in.:

- przestrzenny dźwięk 7.1 na PC

- dwukierunkowy mikrofon ClearCast

- 40mm przetworniki dźwięki SteelSeries S1

- materiał AirWeave zapewniający wygodę dla uszu i głowy

- amortyzowaną opaskę pałąka jak z gogli narciarskich

- pełną kompatybilność z wieloma platformami: Nintendo Switch, PC, Mac, Xbox, PlayStation, VR, mobilne.

Słuchawki Arctis 3 w nowych kolorach są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym steelseries.com/arctiscolors w cenie €99.99.

W sklepach w Polsce Arctis Colors będą dostępne od piątku, 6.10 br., w sugerowanej cenie detalicznej 399 PLN.