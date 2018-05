Star Wars: Jedi Challenges z multiplayer

Użytkownicy zestawu Star Wars: Jedi Challenges i miłośnicy Gwiezdnych wojen mogą po raz pierwszy toczyć pojedynki na miecze świetlne w lokalnym trybie wieloosobowym. Funkcję tę wprowadza nowy dodatek do zestawu rozszerzonej rzeczywistości (AR) dla użytkowników smartfonów, oferowanego przez firmy Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) i Disney. Nowa aktualizacja funkcji pod nazwą Lightsaber Versus Mode jest już drugim bezpłatnym dodatkiem od światowej premiery produktu w listopadzie 2017 r. Lightsaber Versus Mode jest dostępny w aplikacji Star Wars: Jedi Challenges, którą można pobrać bezpłatnie w sklepach App Store® i Google Play™.

Jako pierwszy tego typu zestaw Star Wars: Jedi Challenges umożliwia fanom Gwiezdnych wojen zdobywanie umiejętności rycerza Jedi oraz toczenie pojedynków z legendarnymi postaciami z ciemnej strony Mocy, takimi jak Kylo Ren czy Darth Vader w rozszerzonej rzeczywistości. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie fanów powstał nowy tryb multiplayer, w którym dwoje graczy wyposażonych w działające ze smartfonem gogle AR Lenovo Mirage™, kontroler miecz świetlny, lokalizator i kompatybilny smartfon1 może zmierzyć się w pojedynku na miecze świetlne w tym samym pomieszczeniu. Po raz pierwszy dwóch użytkowników może grać jednocześnie i widzieć miecz świetlny przeciwnika w rozszerzonej rzeczywistości.

„Produkty Lenovo wyróżniają się na rynku, ponieważ stawiamy na innowacyjność i rozwijamy naszą ofertę na podstawie opinii klientów” — powiedział Jeff Meredith, Senior Vice President i General Manager, Lenovo Consumer PCs and Smart Devices. „Od momentu premiery Star Wars: Jedi Challenges fani prosili najczęściej o lokalny tryb wieloosobowy, by móc toczyć pojedynki na miecze świetlne ze znajomymi. Bardzo cieszymy się z dalszej współpracy z firmą Disney, dzięki której możemy spełniać życzenia fanów, przesuwając granice rozszerzonej rzeczywistości. Wprowadzenie Lightsaber Versus Mode to kolejny przykład oryginalnej, wciągającej rozrywki w w AR, jaką oferujemy naszym klientom”.

W ramach aktualizacji Lightsaber Versus Mode, gracze mogą korzystać z wizualnych wskazówek, podpowiadających kiedy i gdzie zablokować cios, zrobić unik czy wykonać pchnięcie mieczem. W trakcie pojedynku poziom trudności wzrasta aż do zwycięstwa jednego z graczy. Każdy gracz musi pobrać najnowszą wersję aplikacji Star Wars: Jedi Challenges2 na kompatybilny smartfon1 połączony z tą samą siecią Wi-Fi.

„Chcemy proponować fanom zupełnie nowe doświadczenia związane z Gwiezdnymi wojnami i to właśnie oferuje Star Wars: Jedi Challenges” — powiedział Kyle Laughlin, Senior Vice President, Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences & Consumer Products. „Ogólnoświatowy sukces tego produktu zachęcił nas do zapewnienia użytkownikom jeszcze bardziej autentycznych wrażeń ze świata Gwiezdnych wojen i chcemy nadal doskonalić oraz rozwijać tę grę”.

O Star Wars: Jedi Challenges

Star Wars: Jedi Challenges umożliwia przeżywanie słynnych scen z Gwiezdnych wojen przy użyciu gogli AR Lenovo Mirage, kontrolera w postaci miecza świetlnego wzorowanego na broni Rey z filmu Gwiezdne wojny — Ostatni Jedi, lokalizatora i kompatybilnego smartfonu1. Star Wars: Jedi Challenges oferuje 30 godzin wielopoziomowej, realistycznej rozrywki oraz trzy tryby nabywania umiejętności Jedi:

● Pojedynki na miecze świetlne: gracz może wyszlifować umiejętności walki mieczem świetlnym, tocząc pojedynki z największymi złoczyńcami z ciemnej strony Mocy, takimi jak Kylo Ren czy Darth Vader. W nowym trybie Lightsaber Versus Mode może też stoczyć pojedynek z druga rzeczywistą osobą będącą w tym samym pomieszczeniu.

● Walka strategiczna: gracz dowodzi siłami zbrojnymi w bitwach lądowych na dużą skalę.

● Holoszachy: gracz może pokonać przeciwników dzięki wyjątkowej koncentracji i strategii w ulubionej grze planszowej cyklu Gwiezdne wojny, która pojawiła się po raz pierwszy w filmie Gwiezdne wojny — Część IV — Nowa nadzieja.

Tryb multiplayer to już druga aktualizacja do oryginalnego zestawu. Oferuje ona nieograniczoną czasowo dynamiczną grę w trybie jeden na jednego. Wcześniejszy update aplikacji Star Wars: Jedi Challenges nawiązujący do filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, wprowadził nowy pojedynek na miecze świetlne z dwoma przedstawicielami Gwardii Pretoriańskiej, trzy dodatkowe poziomy Walki strategicznej na mineralnej planecie Crait, porgi i inne nowości.

Ceny i dostępność

Star Wars: Jedi Challenges można kupić pod adresem www.jedichallenges.pl i w wybranych sklepach w Polsce w cenie 799 zł. Ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od kraju. Aplikację Star Wars: Jedi Challenges można pobrać bezpłatnie w sklepach App Store i Google Play™.