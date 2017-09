Star Wars: Jedi Challenges — nowy zestaw rozszerzonej rzeczywistości dla użytkowników smartfonów

Lenovo i Disney zaprezentowały dziś Star Wars: Jedi Challenges — nowy produkt rozszerzonej rzeczywistości na motywach Gwiezdnych Wojen, który zapewni fanom tej serii nieosiągalne dotychczas wrażenia. Zestaw Jedi Challenges obejmuje działające ze smartfonem gogle Lenovo Mirage AR, kontroler-miecz świetlny (Lightsaber), lokalizator (Tracking Beacon) oraz wiele godzin gry w świecie Gwiezdnych Wojen2. Zapowiedź Jedi Challenges jest elementem Force Friday II, dnia premiery nowych produktów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Produkt ten działa ze smartfonami z systemem Android oraz iPhone’ami. Będzie dostępny w sprzedaży w tegorocznym sezonie świątecznym i można go zamówić w przedsprzedaży w serwisie internetowym Lenovo1.

„Star Wars: Jedi Challenges to przygotowana przez Lenovo i Disneya atrakcja dla fanów Gwiezdnych Wojen, która do tej pory pozostawała w sferze marzeń” — mówi Jeff Meredith, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. komputerów i urządzeń inteligentnych dla konsumentów. „Rzeczywistość rozszerzona była zawsze istotnym elementem Gwiezdnych Wojen i bardzo się cieszymy, że możemy urzeczywistnić pamiętne chwile z filmów dzięki temu zestawowi, łącząc technologie Lenovo z opowieściami Disneya” - dodaje.

Gracze mogą podszlifować swoje umiejętności Jedi w ramach różnych przygód w rzeczywistości rozszerzonej na różnych poziomach pogłębionej, wciągającej gry. Przewodnikiem gracza po wyprawie w świecie Jedi Challenges jest nowa postać Gwiezdnych Wojen — Archiwista, który wprowadza graczy w tajniki Mocy i wiedzy Jedi. Stawiając czoła wyzwaniom, użytkownicy mogą doskonalić się w walce mieczem świetlnym, mierząc się z najbardziej złowrogimi postaciami sił ciemności, dowodzić armiami w walkach przeciwko Imperium oraz przechytrzyć przeciwników w partii Holoszachów.

Cechy i funkcje gry:

• Walki mieczem świetlnym. Przy użyciu własnego miecza świetlnego fani mogą szkolić się w walce z legendarnymi złoczyńcami sił ciemności, takimi jak Kylo Ren i Darth Vader.

• Walka strategiczna. Gracze dowodzą siłami Republiki, Sojuszu Rebeliantów oraz Ruchu Oporu przeciwko potędze Separatystów, Imperium i Najwyższego Porządku w spektakularnych bitwach we własnym salonie. Podczas bitew gracze mogą doskonalić swoje umiejętności strategiczne i taktyczne.

• Holoszachy. Jedna z najsłynniejszych gier planszowych ze świata filmu przypadła do serca kinomanom po raz pierwszy w scenie rozgrywki na Sokole Millenium w Star Wars: Część IV — Nowa nadzieja. Teraz można w nią zagrać naprawdę w Jedi Challenges. Fani dostają szansę sterować holograficznymi figurami na szachownicy, walcząc o terytorium i kontrolę.

„Z pewnością rzeczywistość wirtualna zapoczątkuje nową epokę opowiadania historii, dlatego odgrywa ona ważną rolę w naszej ofercie dla fanów” — powiedział Kyle Laughlin, starszy wiceprezes ds. gier i materiałów interaktywnych Disney Consumer Products and Interactive Media. „Star Wars: Jedi Challenges to połączenie najnowszych technologii oraz jednej z najsłynniejszych franczyz w galaktyce, które spełni marzenia każdego, kto marzył o pojedynku na miecze świetlne czy spotkaniu z siłami Imperium na polu bitwy” - dodaje.

Sprzęt i technologie

Aby rozpocząć grę, trzeba pobrać aplikację Star Wars: Jedi Challenges3 do kompatybilnego smartfonu, a następnie umieścić smartfon w goglach Lenovo Mirage AR. Gogle Mirage są eleganckie, wygodne w przenoszeniu i lekkie. Dzięki nim można zanurzyć się komfortowo w świecie gry. Goglom towarzyszy lokalizator (Tracking Beacon) umieszczany na podłodze. Stanowi on stabilny punkt odniesienia dla sensorów gogli monitorujących ruchy użytkownika podczas gry.

Gogle są wyposażone w dwa wbudowane sensory z obiektywem „rybie oko” umożliwiające śledzenie pozycji. Umożliwiają poruszanie się w naturalny sposób podczas pojedynków z przeciwnikami czy dowodzenia oddziałami na polu bitwy.

Przeznaczony do powiązania z goglami kontroler Lightsaber to miecz świetlny jakości kolekcjonerskiej wzorowany na broni Anakina Skywalkera, Luke’a Skywalkera i Reya. Lightsaber to kluczowy element zestawu działający jako kontroler i wskaźnik. Za jego pomocą gracze mogą poruszać się po interfejsie użytkownika, a wszystkie elementy sterujące, działania i polecenia aktywuje się prostą konfiguracją dwóch przycisków.

Przy użyciu technologii śledzenia światła widzialnego sensory gogli namierzają położenie miecza świetlnego, dzięki czemu gracze widzą nad rękojeścią wiązkę światła, którą mogą blokować ciosy i oddziaływać na świat gry. Gracze odczuwają reakcję po pchnięciu lub zablokowaniu przeciwnika, a jednostka mierząca bezwładność przesyła informacje o ruchach obrotowych z kontrolera do smartfonu, aby zapewnić stabilność wiązki światła podczas ciosu.

Dostępność i ceny

Ceny i dostępność Star Wars: Jedi Challenges zależą od kraju, a zestaw będzie w sprzedaży od listopada na wybranych rynkach.