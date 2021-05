SSD250N od TRANSCEND – dysk skrojony pod NAS

TRANSCEND prezentuje swój nowy 2,5-calowy SSD. Dysk został zaprojektowany z myślą o serwerach NAS i wykorzystuje interfejs SATA III 6 Gb/s. Jest dostępny w pojemnościach do 2 TB. Będzie świetnym narzędziem dla osób potrzebujących pewnego rozwiązania do współdzielenia zasobów w czasach pracy hybrydowej.

Model SSD250N został zbudowany na kościach pamięci 3D NAND flash i jest wyposażony w interfejs SATA III 6 Gb/s. Posiada wbudowaną pamięć podręczną DRAM i stanowi rozwiązanie idealne dla systemu NAS. Sprawdzi się w tej roli znacznie lepiej niż dyski twarde, ponieważ zużywa mniej energii elektrycznej, pracuje bezgłośnie oraz osiąga transfery, które są poza fizycznym zasięgiem nawet najwydajniejszych dysków talerzowych. Oferuje prędkości do 560 MB/s przy odczycie i do 480 MB/s przy zapisie. Ponadto charakteryzuje go wysoka wytrzymałość. Jego parametr TBW wynosi nawet do 2 000 TB (dla wariantu 2TB).

Nośnik sam nie generuje wibracji, więc sprawdzi się nawet w przypadku budowy dużej macierzy, a przypadkowe potrącenie instalacji nie będzie stanowić dla niej zagrożenia.

Nowy dysk TRANSCEND ułatwi użytkownikowi szybki dostęp do często używanych plików, tworzenie kopii zapasowych, sprawną obróbkę zdjęć i wideo 4K i 8K oraz przechowywanie dużej liczby plików. Pracując z serwerem NAS, umożliwi również zdalny dostęp do plików z dowolnego miejsca. To rozwiązanie świetne do przechowywania współdzielonych danych oraz szybkiego udostępniania ich klientom lub zespołowi.

Występuje w dwóch wariantach pojemnościowych: 1TB i 2TB.

Nośnik wyposażono także w kilka przydatnych funkcji dodatkowych, jak np.:

• silnik RAID i funkcję kodowania LDPC, która zapobiega uszkodzeniu danych, wykrywając i poprawiając ewentualne błędy;

• Wear Leveling – technologia polegająca na optymalizacji zużycia pamięci. Przedłuża ona żywotność dysku poprzez rozłożenie danych równomiernie w komórkach pamięci;

• tryb DevSleep – pozwoli oszczędzać energię, kiedy dysk nie pracuje.

TRANSCEND SSD Scope

Przygotowana przez producenta aplikacja TRANSCEND SSD Scope pomaga zadbać o bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności dysku. Użytkownik może przy jej pomocy monitorować pracę dysku, wymusić aktywację funkcji TRIM lub zaktualizować firmware. Dodatkowo oprogramowanie pozwala na proste sklonowanie dotychczasowego dysku systemowego.

Gwarancja i cena

Dysk SSD250N będzie dostępny w polskich sklepach już w czerwcu. Jego sugerowane ceny to 840 PLN za wersję 1 TB i 1 680 PLN za 2 TB.

Producent zapewnia 5-letnią ograniczoną gwarancję.