Sprzedano już 10 mln Huawei P9 i P9 Plus

1,5 miesiąca temu firma Huawei przekazała nam informację, że ich sprzedaż smartfonów P9 i P9 Plus wyniosła 9 milionów. Okazuje się jednak, że urządzenia te nie tracą na popularności, ponieważ tym razem chiński producent chwali się sprzedażą 10 milionów egzemplarzy. Taką informację podał sam dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group (CBG).



Przypomnijmy, że smartfony te zostały pokazane po raz pierwszy w kwietniu zeszłego roku i oferują podwójny aparat cyfrowy z tyłu, który powstał dzięki współpracy z legendarną niemiecką firmą Leica. To właśnie bardzo dobre możliwości fotograficzne w dużym stopniu zadecydowały o takiej popularności Huawei P9 i P9 Plus.



Z dokładniejszych danych wynika, że w III kwartale 2016 roku Huawei sprzedało 33,59 miliona telefonów. Wzrost wynosił 23% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Co ważne, produkty z wysokiego i średniego segmentu stanowiły aż 44% dostaw tego producenta.