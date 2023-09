Sposób na wyższą wydajność w grach. BIOS AGESA 1.0.0.7c i tryb wysokiej wydajności MSI

MSI wypuściło niedawno nową aktualizację BIOS-u dla płyt głównych AM5, która wprowadza najnowszą wersję mikrokodu AGESA 1.0.0.7c. Update przynosi znaczące poprawę obsługi pamięci RAM, pozwalając na zwiększenie maksymalnej częstotliwości taktowania z 6000 MHz w AGESA 1.0.0.7a do 7600 MHz w AGESA 1.0.0.7c. W połączeniu z procesorami wyposażonymi w rozbudowany zintegrowany kontroler pamięci oraz wysokiej klasy płytami głównymi, te usprawnienia pozwalają osiągnąć częstotliwość taktowania pamięci DDR5 nawet powyżej 8000 MHz.



Zwiększenie częstotliwości taktowania pamięci RAM nie tylko skutkuje wyższą przepustowością i niższymi opóźnieniami, ale także bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność w grach, szczególnie w przypadku tytułów wykorzystujących karty graficzne NVIDIA RTX 4090 w rozdzielczości 1080p. W połączeniu z ekskluzywnym trybem wysokiej wydajności MSI, (High-Efficiency), poprawa gamingowej wydajności staje się jeszcze wyraźniejsza.

Tryb MSI High-Efficiency – zwiększenie wydajności dzięki zoptymalizowanym ustawieniom pamięci RAM



Tryb High-Efficiency, opracowany przez firmę MSI, został zaprojektowany w celu zoptymalizowania pracy popularnych, dostępnych na rynku modułów pamięci. Funkcja ta zwiększa przepustowość pamięci RAM i zmniejsza jej opóźnienia. Tryb High-Efficiency oferuje cztery zestawy ustawień timingów pamięci RAM: Tightest, Tighter, Balance i Relax. Pozwala to użytkownikom znaleźć optymalną konfigurację RAM-u bazując na jakości ich modułów pamięci.

AGESA 1.0.0.7c + tryb High-Efficiency kontra AGESA 1.0.0.7a



Mikrokod AGESA 1.0.0.7c nie tylko obsługuje wyższe częstotliwości pamięci RAM, takie jak DDR5-7600, a nawet DDR5-8000 (a nawet wyższe), ale także, w zależności od jakości zintegrowanego kontrolera pamięci na procesorze i sprzętowej konstrukcji płyty głównej, podnosi obsługiwaną częstotliwość MCLK:UCLK 1:1 z DDR5-6000 (w AGESA 1.0.0.7a) do DDR5-6400 (1:1).



Wyniki testów przeprowadzonych w benchmarku AIDA64 pokazują, że przepustowość odczytu pamięci DDR5-7600 (2:1), która obsługiwana była przez AGESA 1.0.0.7c poprawiła się o 8% w porównaniu do DDR5-6000 (1:1), podczas gdy opóźnienie w DDR5-6400 (1:1) zmniejszyło się o 9% w porównaniu do DDR5-6000 (1:1).



Włączenie trybu MSI High-Efficiency Mode zapewnia 24% wzrost przepustowości odczytu i znaczną, bo 18% redukcję opóźnień w porównaniu do DDR5-6000 (1:1). Oznacza to, że tryb High-Efficiency oferuje większy wzrost wydajności niż wyższe częstotliwości pamięci RAM oferowane przez AGESA 1.0.0.7c.

Wydajność w grach wyższa nawet o 12%



Korzystając z karty graficznej RTX 4090, porównaliśmy wydajność w grach pomiędzy pamięcią DDR5-6400 (1:1)/DDR5-7600(2:1) obsługiwaną przez mikrokod AGESA 1.0.0.7c oraz pamięcią DDR5-6000 (1:1) z AGESA 1.0.0.7a. Przy rozdzielczości 1080p, AGESA 1.0.0.7c zapewniło około 4% wzrost liczby klatek na sekundę w porównaniu z AGESA 1.0.0.7a. Co więcej, po włączeniu trybu High-Efficiency, liczba klatek na sekundę wzrosła jeszcze bardziej, bo aż o 12%.



W rozdzielczości 2560x1440, AGESA w wersji 1.0.0.7c zapewniła skok wydajności o około 4%, a w połączeniu z trybem High-Efficiency, poprawa sięgnęła około 10%. Te wyniki testów wyraźnie pokazują, że tryb High-Efficiency skuteczniej zwiększa wydajność w grach niż podniesienie częstotliwości pracy pamięci RAM oferowane przez mikrokod AGESA 1.0.0.7c.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zwiększona wydajność pamięci może nie przełożyć się bezpośrednio na wyższą wydajność w grach w wypadku kart graficznych z serii GeForce RTX 4060 Ti. Poprawa osiągów zapewniana przez AGESA 1.0.0.7c i tryb MSI High-Efficiency są dużo bardziej widoczne w przypadku kart graficznych z wyższej półki, takich jak GeForce RTX 4090.

Konfiguracja systemu:



● Procesor:AMD RYZEN 9 7950X

● Płyta główna:MSI MAG B650M MORTAR WIFI, BIOS vA6

● Pamięć RAM:Kingston Fury Beast DDR5-6000 16GBx2 / Vcolor DDR5-7600 16GB x2

● Karta graficzna:MSI RTX 4090 SUPRIM X 24G

● System chłodzenia procesora:MSI MEG CORELIQUID S360

● Zasilacz:MSI MPG A1000G PCIE5

● System operacyjny:Windows 11 22H2