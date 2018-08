Spore zamieszanie w AMD

Ostatnio u AMD wiele się dzieje. Premiera Threadripperów 2 okazała się sporym sukcesem, udało się powrócić do rywalizacji z Intelem w każdym segmencie CPU, ale jak to zwykle bywa – po chwilach fajnych i dobrych przychodzą te cięższe. Na początku tygodnia decyzję o swoim odejściu z firmy ogłosił Jim Anderson, lider działu Computing & Graphics, co spowodowało gwałtowny spadek wartości akcji AMD do 25,26 dolarów. Jednak wydaje się, że głównym zmartwieniem producenta jest decyzja GlobalFoundries o rezygnacji z produkcji 7-nanometrowych chipów.

Sytuacja się komplikuje z kilku powodów. GF jako jedyne dostarczało chipy w takiej litografii dla AMD, a dzięki specjalnym umowom (chodzi głównie o zapisy dotyczące produkcji na wyłączność – GlobalFoundries nie chciało mieć konkurencji), ich cena była stosunkowo niska, co pozwalało na finalne obniżenie cen produktów. GF rezygnuje z 7nm nie z powodu finansowych – chodzi tu przede wszystkim o przeprofilowanie oferty do innych producentów korzystających z 12 i 14 nanometrowych litografii. Pozwoli to na znalezienie nowych klientów i rozszerzenie zakresu usług, od procesorów komputerowych, do rozwoju sztucznej inteligencji, procesorów w telefonach, samochodach itd.

AMD ma bardzo poważne plany wobec 7-nanometrowej litografii w procesorach obliczeniowych...

Oznacza to, że AMD musi szukać nowego dostawcy. Wybór jest oczywisty – TSMC. Wiąże się z tym kilka wątpliwości. Amerykański producent rozpoczął batalię wszędzie gdzie się tylko da – procesory konsumenckie (Ryzen), dla profesjonalistów (Threadripper), serwerowe (EPYC), do tego dochodzą jeszcze układy graficzne (Vega) i tandem procesor/karta w konsolach do gier. Bardzo dobra wydajność, zwłaszcza procesorów obliczeniowych, sprawia że zainteresowanie tymi produktami jest ogromne, a i samo zapotrzebowanie AMD z racji szerokiej oferty jest bardzo duże.Plany także są ambitne – korporacja chce powrócić do gry w segmencie kart graficznych za sprawą architektury Vega 20 i Navi.

Czy TSMC jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu? Trzeba pamiętać, że u tego producenta zaopatruje się mnóstwo firm elektronicznych, z NVIDIA na czele, a więc już teraz ma sporo pracy. Pamiętajmy także o problemach samej fabryki, która niedawno została zaatakowana przez ransomware.

... procesorach graficznych...

AMD nie ma zamiaru rezygnować z 7-nanometrowej litografii, wręcz przeciwnie – chce sprzedawać jak najwięcej procesorów z tego procesu technologicznego, przesiadka z powrotem do 12 lub 14 nm, w przypadku tego producenta, nie wchodzi w grę (w zasadzie jest to technicznie nierealne). Potwierdzeniem tych słów niech będą obrazki, które możecie zobaczyć w tekście - widać wyraźnie, że wszystkie siły zostały rzucone ku 7nm procesowi technologicznemu.

TSMC może oczywiście zacierać rączki, bo oprócz ogromnych korzyści finansowych, zyska także status monopolisty, ale czy linie produkcyjne wytrzymają obciążenie? Mamy oczywiście nadzieję, że nie odbije się to negatywnie na cenach. W każdym razie, sytuacja jest na tyle ciekawa, że jesteśmy ciekawi jak Lisa Su, CEO AMD wybrnie z tej kłopotliwej sytuacji - to m.in. dzięki niej firma stanęła na nogi i zaczęła być konkurencyjna.

... i serwerowych