SpeedCharger QC – nowa seria szybkich i bezpiecznych ładowarek USB od ttec

Na polski rynek trafiła właśnie nowa seria ładowarek USB do urządzeń mobilnych firmy ttec – SpeedCharger™ QC. Urządzenia obsługują opracowaną przez Qualcomm technologię szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, mogą dostarczać prąd o maksymalnej mocy 18 W i dostępne są zarówno w wersjach do gniazd 230 V, jak i ładowarek samochodowych.

Nowe ładowarki dostępne są w sześciu wersjach – trzech sieciowych i trzech samochodowych. Do wyboru są m.in. uniwersalna ładowarka SpeedCharger™ QC USB Travel Charger (dostępne są trzy wersje: jedna uniwersalna i dwie przeznaczone do smartfonów z Androidem i portami MicroUSB oraz USB-C – różnią się one rodzajami dołączonych do zestawu kabli), a także ładowarka samochodowa SpeedCharger™ QC, która również dostępna jest w trzech wariantach (uniwersalna, MicroUSB oraz USB-C). Każdy z modeli wyposażony jest również w niebieską diodę informującą o trwającym ładowaniu.

Wszystkie modele z nowej serii charakteryzują się identycznymi parametrami – obsługują wspomnianą już technologię szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0, mogą dostarczyć prąd o maksymalnej mocy 18 W i wyposażone są w system zabezpieczający ładowane urządzenie przed przeładowaniem. Co istotne, ładowarki są też w pełni bezpieczne dla urządzeń nie obsługujących szybkiego ładowania – potrafią bowiem automatycznie dobrać parametry podawanego prądu do wymagań ładowanego smartfona czy tabletu.

Ich zalety w pełni jednak docenią użytkownicy smartfonów obsługujących Quick Charge 3.0 (czyli m.in. wielu modeli firm HTC, LG, Nokia, Sony, Xiaomi, ZTE i wielu innych) – technologia ta pozwala bowiem naładować urządzenie nawet czterokrotnie szybciej niż przy użyciu standardowej ładowarki USB.

Nowości są już dostępne na polskim rynku, ich ceny zaczynają się od 59 zł.