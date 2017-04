Specyfikacja Radeona RX 540

Do sieci trafiły informacje na temat nowego modelu karty graficznej serii RX 500. Chodzi dokładniej o TX 540, którego AMD jeszcze oficjalnie nie zapowiedziała, ale na jej stronie www pojawiła się specyfikacja tego produktu.



Radeon RX 540 będzie prawdopodobnie produktem OEM. Wiemy, że RX 540 będzie wyposażony w GPU z ośmioma jednostkami obliczeniowymi, czyli 512 procesorami strumieniowymi, 32 jednostkami teksturującymi i 16 jednostkami ROP. To oznacza, że w tym zakresie RX 540 będzie taki sam jak RX 550. Do tego produkt ten będzie występował w wersji z pamięcią RAM GDDR5 o pojemności 4 GB. W modelu RX 550 mamy także 128 bitowy interfejs łączący RAM z GPU.



Karta RX 540 zapewni nam przepustowość na poziomie 96 GB/s, a RX 550 aż 112 GB/s. Rdzeń tej pierwszej ma posiadać taktowanie do 1219 MHz, a więcej trochę większe niż w przypadku RX 550 (1183 MHz).