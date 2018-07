Smartfon na wakacjach

Wakacje to czas odpoczynku, odkrywania nowych miejsc. Wyjeżdżając do Tajlandii, Hiszpanii czy na Seszele chcemy uchwycić i zapamiętać jak najwięcej. Smartfony służą dziś nie tylko do kontaktowania się z najbliższymi, ale także do zatrzymywania w kadrze ulotnych, wakacyjnych chwil. Prezentujemy wskazówki, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego smartfona na urlop.



Wraz z rozwojem technologii uniezależniliśmy się od budek telefonicznych i życia w niepewności, czy nasi bliscy na pewno szczęśliwie dotarli do celu. Dziś można porozmawiać z rodziną z prawie każdego punktu na Ziemi – zarówno za pomocą tradycyjnego połączenia, jak i wideo rozmowy przez internet. Podczas prowadzenia wideokonferencji przydatne jest urządzenie, które zapewnia stabilną i szybką pracę. Doskonałą propozycją spełniającą te wymagania jest smartfon TP-Link Neffos C5s, obsługujący technologię 4G LTE, która gwarantuje bezproblemowe korzystanie z internetu. TP-Link jako lider wśród dostawców produktów sieciowych, posiada dobrze dopracowaną i przetestowaną łączność w zakresie swoich produktów. Ten model z pewnością przyda się osobom lubiącym być w ciągłym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi. Podczas rozmowy wideo można pokazać widok z okna hotelowego lub piaszczystą plażę, z łatwością nagrywać krótkie filmiki do mediów społecznościowych i wysyłać przyjaciołom piękne zdjęcia z wakacji. Neffosa C5s doceni z pewnością również młodzież – duży, 5-calowy ekran powoduje, że każdy szczegół graficzny w grach jest lepiej widoczny, a zdjęcia otrzymywane od znajomych są czytelne i wyraziste.

Wybierając się na wakacje za granicę należy pamiętać o zadbaniu o swoje bezpieczeństwo. Przydatne będą wówczas aplikacje polecane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki nim otrzymamy wszystkie niezbędne informacje na temat zagrożeń w danym państwie, ale także numery do tamtejszych polskich konsulatów. Wyjeżdżając na dłużej niż kilka dni, warto zaopatrzyć się w smartfona z opcją podwójnej karty SIM, np. 5,5-calowego Neffosa C7. Wystarczy wówczas dokupić kartę miejscowego dostawcy usług telekomunikacyjnych i korzystać z dobrego dostępu do internetu podczas opalania się.

Z modelem C7 można być pewnym, że przy zgubieniu telefonu, dane przechowywane na nim nie wpadną w niepowołane ręce. Nikt nie przejrzy naszych zdjęć lub listy kontaktów i nie wykorzysta ich w złym celu. Czytnik linii papilarnych wbudowany w Neffos C7 zabezpieczy nas przed przykrymi doświadczeniami. Odblokowanie dostępu do wszystkich aplikacji telefonicznych zajmie właścicielowi zaledwie 0,2 sekundy. Złodziej natomiast w ogóle nie skorzysta z takiego smartfona.

W dobie selfie i rejestrowania wszystkiego co nas otacza, warto zwrócić uwagę na to, aby nasz smartfon posiadał dobry aparat fotograficzny. TP-Link Neffos X1 wyposażony jest w tylną kamerę 13 Mpx, która zasilana jest przez czujnik IMX258 Sony, zapewniający wyjątkową jakość obrazu. Chcąc ulepszyć zdjęcia np. ruchliwej ulicy w Barcelonie, można skorzystać z autofokusa z detekcją fazy, który zatrzyma w miejscu najlepsze ujęcie. Wielbicieli robienia autoportretów zwanych selfie, na pewno zadowoli tryb korekty w czasie rzeczywistym, znajdujący się w opcjach kamerki Neffosa X1. Kreatywnie wykorzystując czas wakacyjny, można pobawić się edycją zdjęć i filmów tworząc obrazy, jakich wcześniej nie robiliśmy. Dużo satysfakcji przyniesie też Tryb Zaawansowany, z którym ręcznie ustawimy ekspozycję, nasycenie barw, jasność czy kontrast. Przeglądając sklep Google Play znajdziemy mnóstwo aplikacji, które ubarwią nasze zdjęcia i filmy. Kolaże lub gify to na pewno doskonałe pamiątki z podróży. Przyniosą frajdę zarówno zaawansowanym fotografom, jak i dzieciom. Ruchome obrazki niczym zdjęcia z książek o Harrym Potterze, to marzenie nie tylko fanów czarodzieja. W tym modelu również znajdziemy czytnik linii papilarnych, a do tego wyróżnia się on eleganckim, nowoczesnym designem i metalową obudową.

Szykując się do zakupu nowego smartfona, warto wybrać taki, który niezbyt obciąży nasz przedurlopowy budżet, jednocześnie zapewniając nam jak najlepsze wspomnienia z wakacji. Smartfony marki Neffos wyróżniają się znakomitym stosunkiem jakości do ceny – cena wymienionych modeli waha się między 300, a niespełna 600 zł - są więc dobrą alternatywą, dla osób szukających oszczędności.