Słuchawki z wbudowaną kartą dźwiękową – Sharkoon SGH2

Problemy z kartą dźwiękową wbudowaną w płytę główną to jedno z najczęstszych zapytań o pomoc na forach komputerowych. Czasami po prostu nie działa muzyka, a czasami przy odtwarzaniu jakiegokolwiek dźwięku główny procesor jest wykorzystywany w stu procentach i cała gra zaczyna działać o wiele wolniej. Wydając w tym momencie bardzo dużą kwotę na dobry zestaw komputerowy, można skończyć ze strasznym „powolniakiem”, no chyba że ktoś po prostu lubi grać bez dźwięku.

Niemiecki producent Sharkoon pokazuje sposób na rozwiązanie tego problemu prezentując słuchawki Skiller SGH2. Jest to następca znanego w Polsce bestsellera SGH1, który dostał wiele odznaczeń i nagród szczególnie w kategorii cena przez jakość. Przy nowych słuchawkach SGH2 mamy własną wbudowaną kartę muzyczną. Całość podpinamy do komputera, laptopa czy konsoli PlayStation 4 za pomocą kabla USB o długości 250cm. Na niego jest nałożony ekranowany oplot ochronny, który zmniejsza zakłócenia w muzyce.

Słuchawki Sharkoon Skiller SGH2 oparte są na membranach klasy premium o wielkości 50mm, co w tej półce cenowej jest rzadkością. Dodatkowo regulowany pałąk jest sprężynowy, więc można go dopasować do kształtu głowy osoby w różnym wieku. Model ten w Polsce 109zł brutto, a więcej szczegółów można znaleźć w danych technicznych poniżej.

Dane techniczne:

Nazwa: Słuchawki Sharkoon Skiller SGH2 z wbudowaną kartą muzyczną

Kod EAN: 4044951019984

Kod producenta: 4044951019984

Typ słuchawek: Stereo

Rodzaj: Nauszne

Wbudowana karta muzyczna: Tak

Podłączenie: USB

Waga bez kabla: 390 g

Podświetlenie: Niebieskie

Specyfikacja słuchawek:

Średnica membran: 50 mm

Impedancja: 32 Ohm

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20.000 Hz

SNR Stosunek sygnału do szumu: 94dB -+3dB

Maksymalna moc: 50mW

Regulacja głośności: na słuchawkach

Specyfikacja mikrofonu:

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Impedancja: 2.2 kOhm

Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 10.000 Hz

Czułość mikrofonu: -38 dB -+ 3dB

Regulowany mikrofon: Tak

Okablowanie i wtyczki:

Całkowita długość kabla USB: 250 cm

Kabel z oplotem ochronnym: Tak

Pozłacane styki USB: Tak

Kompatybilność:

Komputery stacjonarne, laptopy, ultrabooki, konsole PlayStation 4

Cechy dodatkowe:

Przetestowane duże i wygodne nauszniki klasy premium

Drogie membrany 50mm dla głębokich basów i czystych wysokich tonów

Niemieckiej klasy mikrofon z redukcją szumów do łatwiejszych rozmów

Sprężynowy pałąk w celu dopasowania do różnej wielkości głów

Sugerowana cena detaliczna: 109zł brutto