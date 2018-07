Słuchawki Sharkoon SGH3 – usłysz lepiej swojego przeciwnika

Różne rzeczy można powiedzieć o firmie Sharkoon, ale jeśli spojrzymy na fakty, to ich trzy modele słuchawek dla graczy SGH1, SGH2 i H10 są jednymi z najlepiej sprzedających się słuchawek w Polsce. Niemiecka marka od wielu lat skupia się na jednej rzeczy – dostarczyć najlepszy jakościowo sprzęt w przystępnej cenie, a nie wziętej z kosmosu. Tym razem producent wypuszcza słuchawki z trochę wyższej półki cenowej w okolicach 280zł. Co za to dostaniemy? Spójrzmy co oferują Sharkoon SGH3.

Całość ma zamkniętą budowę z dużymi miękkimi nausznikami zakrywającymi nasze uszy, co jest szczególnie dużym plusem jeśli chcemy wyciszyć hałas z zewnątrz. Rama ma trwałą, metalową budowę, więc zestaw będzie na pewno bardziej dłużej służył niż plastikowa konkurencja. Membrany w SGH3 są wielkości 53mm, czyli zdecydowanie klasy premium. Kabel jest o długości 260cm i oczywiście z oplotem tak, abyśmy mogli nawet w łóżku posłuchać swojej ulubionej muzyki.

Mikrofon słuchawek jest elastyczny i odłączalny, w zestawie znajdziemy nawet zatyczkę zasłaniającą portu od niego. Pozwoli to nosić słuchawki na co dzień w szkole czy w pracy, a nie tylko przed komputerem. Model Sharkoon SGH3 ma wbudowany specjalistyczny filtr POP używany w profesjonalnych studiach nagraniowych, a czułość mikrofonu wynosi 38 dB, co stanowi czołówkę w jakichkolwiek słuchawkach gamingowych z mikrofonem na świecie.

Oprócz tych cech Rekiny dają także dodatkową mocną przewagę w postaci dołączanej do zestawu zewnętrznej karty muzycznej SB1. Posiada ona equalizer sprzętowy z ośmioma różnymi ustawieniami, które łatwo i szybko możemy zmieniać za pomocą jednego przycisku. Oznacza to, że słuchając różnych rodzajów muzyki możemy natychmiast zmieniać tony na słuchawkach, aby dopasować je do danego gatunku. Dodatkowo karta dźwiękowa SB1 ma wbudowaną funkcję Surround dla osób, które lubią oglądać na komputerze filmy.

Dołączona karta muzyczna Sharkoon SB1 USB jest oparta na znanym chipsecie SSS1629, który nie wymaga dodatkowych sterowników, dzięki czemu nasz system jest o wiele bardziej stabilny, a sam dźwięk nie pożera jak szalony mocy obliczeniowej procesora. Bardziej zaawansowani gracze mogą także ściągnąć specjalne oprogramowanie ze strony Sharkoona w celu edycji ustawień equalizera. Pozwala to na przykład przy jednym z ośmiu dostępnych slotów ustawić tony tak, abyśmy o wiele głośniej słyszeli tony odpowiedzialne za odgłosy kroków przeciwnika.

Słuchawki Sharkoon SGH3 działają ze wszystkimi standardowymi urządzeniami jak komputery stacjonarne i laptopy z dwoma portami audio oraz smartfony, tablety, ultrabooki, odtwarzacze MP3 z jednym portem TRRS 4-pinowym oraz z konsolami PlayStation 4 i XBox ONE.

Dane techniczne:

Nazwa: Słuchawki Sharkoon SGH3 z zewnętrzną kartą muzyczną SB1

Kod kreskowy: 4044951020713

Typ słuchawek: Stereo nauszne o zamkniętej budowie

Podłączenie: TTRS / Stereo Jack 3.5mm

Pilot na kablu: Tak

Waga bez kabla: 320 g

Specyfikacja słuchawek:

Membrany: 53 mm

Impedancja słuchawek: 32 Ohm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20.000 Hz

Ciśnienie akustyczne SPL: 100 dB +- 3 dB

Maksymalna moc: 100 mW

Regulacja głośności: na pilocie

Specyfikacja mikrofonu:

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Impedancja mikrofonu: 2.2 kOhm

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 1000 Hz – 10.000 Hz

Czułość mikrofonu: -38 dB -+ 3 dB

Regulowany i odłączalny mikrofon

Szybkie wyciszenie mikrofonu: na pilocie

Odpinany mikrofon: Tak

Studyjny filtr POP na mikrofonie: Tak

Wygodna zatyczka zakrywająca wejście do mikrofonu

Podłączenie:

Okablowanie modularne (różne możliwości)

Długość kabla 1x 3.5 mm Stereo Jack (TRRS): 110 cm (do smartfonów i tabletów)

Długość kabla 2x 3.5 mm Stereo Jack standardowy: 260 cm

Pozłacane styki w celu lepszej transmisji danych

Typ wyjścia TRRS: CTIA

Kompatybilność:

Komputery stacjonarne, laptopy

Smartfony, tablety, odtwarzacze mp3, ultrabooki (z pojedyńczym portem audio TRRS)

Konsole PlayStation 4 oraz XBox One

Specyfikacja karty muzycznej SB1:

Typ: Zewnętrzna karta muzyczna

Chipset: SSS1629

Podłączenie: USB

Sprzętowy equalizer: 8 ustawień

Możliwe efekty surround: wyłączone, muzyka, gaming, filmy

Porty na karcie: 2x 3.5 mm Stereo Jack

Kompatybilność z TRRS 4-pin (słuchawki i mikrofon na 1 kablu): Tak

Cechy dodatkowe słuchawek i karty muzycznej:

- Najwygodniejsze słuchawki od firmy Sharkoon z wyścielanym pałąkiem oraz miękkiej oprawie nauszników otaczających muszlę uszną

- Mocne i ciężkie membrany klasy premium 53mm o maksymalnej mocy 100 mW

- Odłączalny elastyczny mikrofon ze studyjnym filtrem POP używanym przez zawodowych piosenkarzy

- Działają z wszystkimi standardowymi komputerami, laptopami, ultrabookami, smartfonami, tabletami i konsolami

Sugerowana cena detaliczna: 280 zł brutto

Dostępność w Polsce: koniec lipca