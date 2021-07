Słuchawki EPOS by Sennheiser oferują wysoki komfort pracy w każdych warunkach

EPOS by Sennheiser, nowa marka z bardzo bogatym doświadczeniem popartym ekspercką wiedzą na temat rozwiązań audio oferuje słuchawki biznesowe, które świetnie sprawdzają się zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym, gdy chcemy zrelaksować się słuchając ulubionej muzyki lub podcastu.

Pandemia zmieniła świat o sto osiemdziesiąt stopni. Praca zdalna, jeszcze jakiś czas temu była czymś rzadko spotykanym. Dziś wiele firm przechodzi praktycznie w stu procentach w tryb home office. Oczywiście, część przedsiębiorstw sugeruje swoim pracownikom powrót do biura. Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie czy w firmie, słuchawki EPOS by Sennheiser zapewnią wysoki komfort pracy w każdych warunkach. Jest to przecież ceniona marka specjalizująca się w produkcji najwyższej klasy rozwiązań audio dla użytkowników prywatnych oraz dla biznesu.

Słuchawki do pracy i rozrywki

Czy istnieją słuchawki, które idealnie sprawdzą się na przykład podczas wideokonferencji, rozmów telefonicznych, a przy okazji do słuchania muzyki? Oczywiście, że tak! EPOS by Sennheiser serii ADAPT cechuje możliwość połączenia za pomocą technologii Bluetooth. Dzięki aktywnemu wyciszeniu szumów ANC możemy praktycznie “odciąć się” od świata zewnętrznego, co pomoże nam w skupieniu się na powierzonych zadaniach. Technologia ta zapewnia znacznie większy komfort rozmowy, gdyż koncentrujemy się tylko na naszym rozmówcy. Wystarczy dodać do tego grube, a zarazem miękkie poduszki wokółuszne i wysokiej klasy przetworniki, by odczuwać wysoki komfort pracy. Oczywiście, to przekłada się również na wyższy poziom rozrywki, gdyż słuchawki możemy zabrać ze sobą do domu (jeśli pracujemy w biurze) aby słuchać ulubionej muzyki podczas relaksu po pracy. Pomaga w tym kodek Bluetooth aptX, który wykorzystywany jest między innymi w modelu ADAPT 660. Jest to technologia, która zapewnia czysty, wyraźny i pełny dźwięk stereo. Wygoda, jaką oferuje łączność bezprzewodowa wiąże się z ograniczeniem w postaci czasu działania. W przypadku słuchawek z serii Adapt nie musimy się tym martwić, bowiem w zależności od modelu, bardzo wydajne baterie pozwalają nawet na 30 godzin rozmów na pojedynczym ładowaniu.

Warto wspomnieć, że słuchawki EPOS by Sennheiser możemy połączyć z komputerem za pomocą transmitera - Dect lub wykorzystując w tym celu łączność Bluetooth w wersji 5.0. Każdy z modeli jest w pełni kompatybilny z popularnym oprogramowaniem wykorzystywanym w komunikacji. Mowa między innymi o Microsoft Teams, Cisco, Skype, Zoom i wiele innych. Pełną listę kompatybilnych aplikacji można poznać klikając w ten link.

Wysoka jakość rozmów podczas pracy

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest dobry mikrofon podczas pracy. Niezależnie czy mówimy o call center czy innych rodzajach działalności, gdzie pracownik musi być wyposażony w precyzyjny sprzęt. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw są słuchawki ADAPT, które w zależności od wersji mogą być modelami stereo, jak i mono. Różnią się także sposobem komunikacji z komputerem. Przykładowo, ADAPT 260 korzysta z technologii Bluetooth bądź transmitera - Dongle, który podpinamy za pomocą portu USB. Osoby wykorzystujące w swoich PC-tach lub notebookach USB typu C mogą sprawdzić model ADAPT 231. Jest to słuchawka mono, która łączy się z komputerem za pomocą Bluetooth lub wspomnianego portu USB typu C.

Pozostając przy serii ADAPT, warto wspomnieć, że wszystkie urządzenia są nie tylko w pełni kompatybilne z wiodącymi producentami oprogramowania VoIP oraz producentami telefonów stacjonarnych, lecz dodatkowo słuchawki posiadają certyfikat kompatybilności z najpopularniejszymi aplikacjami do wideorozmów. Chodzi również o certyfikat Microsoft Teams, który posiadają między innymi modele ADAPT 160T i 165T. Są to więc produkty zoptymalizowane tak, by mogły współpracować ze wspomnianym oprogramowaniem.

EPOS by Sennheiser - doskonałe nie tylko do pracy

Na przykładzie kilku wymienionych modeli możemy zauważyć, że marka EPOS by Sennheiser doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że komfort pracy znacznie wpływa na naszą efektywność. Dlatego każdy z produktów cechuje się wysoką klasą podzespołów, co przekłada się na świetną jakość dźwięku - zarówno tego, który przesyłamy za pomocą mikrofonu (lub mikrofonów - w zależności od modelu), jak i tego, który odbieramy dzięki przetwornikom.

Marka znana jest z wysokiej klasy słuchawek, cenionych przez najbardziej wymagających użytkowników. Dlatego produkty EPOS by Sennheiser zapewniają nie tylko odpowiedni dźwięk podczas pracy, ale również w chwilach relaksu, kiedy chcemy odpocząć i oddać się chwili relaksu podczas odsłuchu ulubionej muzyki bądź podcastu. W “odcięciu się” od świata zewnętrznego pomoże nam szereg technologii, takich jak choćby ANC. Jest to system mikrofonów, które mają za zadanie monitorowanie zakłóceń i hałasu. W połączeniu ze specjalnymi algorytmami skutecznie niwelują niepożądane dźwięki, dzięki czemu my możemy w pełni oddać się odprężeniu po “długim dniu” w pracy.