Skullcandy SLYR, SLYR Pro i PLYR - nowe zestawy słuchawkowe dla graczy

Firma Skullcandy znana z szerokiego portfolio produktów audio zaprezentowała gamingowe zestawy: SLYR, SLYR Pro i PLYR. Produkty cechują się m.in. kompatybilnością z wieloma urządzeniami, w tym z komputerami PC, konsolami PlayStation, Xbox, Switch i urządzeniami mobilnymi.

Słuchawki Skullcandy SLYR wyróżniają się autorską technologią dostrajania dźwięku Skullcandy Supreme Sound, która ma pozwolić użytkownikom zmaksymalizować głębię i szczegółowość każdego dźwięku. Zestaw wyposażony jest w dwukierunkowy mikrofon, wbudowane elementy sterujące, umożliwiające szybkie wyciszanie i regulację głośności bez zakłócania rozgrywki. Producent deklaruje, że headset wykonany jest z wytrzymałych, lekkich materiałów i posiada dopasowujące się do kształtu głowy nauszniki z pianki zapamiętującej kształt.



Skullcandy SLYR Pro to słuchawki przeznaczone dla bardziej wymagających graczy posiadające niemal wszystkie cechy podstawowego modelu SLYR. Ponadto produkt został wyposażony w technologię Personal Sound znaną z modelu Crusher Evo, zaadaptowaną pod gaming pod nazwą Enhanced Sound Perception. Dzięki niej użytkownik może spersonalizować dźwięk do indywidualnych potrzeb za pomocą specjalnego testu słuchu. Na pokładzie jest też Clear Voice Smart Mic, czyli system wykorzystujący sztuczną inteligencję do usuwania niechcianych szumów tła, m.in. takich jak odgłosy stukającej klawiatury. Warta uwagi jest również bateria mająca zapewnić do 24 godzin pracy. Co więcej model SLYR Pro oferuje zaawansowane sterowanie dźwiękiem za pomocą oprogramowania Skullcandy, a także technologię lokalizacji urządzenia marki Tile.



PLYR to flagowy zestaw słuchawkowy od Skullcandy, który wyposażony został w najważniejsze funkcje z modeli SLYR i SLYR Pro. Użytkownik otrzymuje dodatkowo obsługę bezprzewodowego standardu Bluetooth 5.2 gwarantujący ulepszone zarządzanie energią i łączność z dwoma urządzeniami jednocześnie. Produkt posiada też wygodniejszy, regulowany pałąk zmniejszający nacisk na czubek głowy.

Słuchawki Skullcandy SLYR kosztują 349 zł i dostępne są w wersjach kolorystycznych Black DigiHype i Green DigiHype. Model SLYR Pro został wyceniony na 499 zł i występuje w wariantach Black DigiHype, Green DigiHype i Blue DigiHype. Topowy zestaw PLYR jest dostępny w barwach Black DigiHype i limitowanej edycji Street Fighter II, których cena sugerowana wynosi odpowiednio 699 zł i 799 zł.



Nowe zestawy słuchawkowe Skullcandy są już dostępne w sklepie producenta.