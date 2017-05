SilverStone ET550-B i ET650B

Firma SilverStone poszerzyła swoją ofertę o dwa nowe zasilacze z serii Essential, które są przeznaczone dla mniej wymagających użytkowników. Modele ET550-B i ET650B są produkowane przez firmę Sirtec.



Obydwa zasilacze otrzymają certyfikaty 80Plus Bronze i płaskie okablowanie. Sprzedawane mają być w bardzo przystępnych cenach. Producent zapewnia, że mogą działać stabilnie w temperaturze otoczenia do 40 stopni Celsjusza. Jest to o 10 stopni mniej niż przewiduje standard ATX. Zasilacze mają mieć tylko standardowe zabezpieczenia, przez co nie będą chronione przez np. przegrzaniem. Zaoferują one moc 550 lub 650 W. Ich maksymalna moc na linii +12 V to odpowiednio 504 i 600 W. Za chłodzenie będzie odpowiadał 10 mm wentylator z łożyskiem ślizgowym. Wśród dostępnych kabli znajdziemy: 1x EPS, 2x PCIe (1x 6+2 pin, 1x 6 pin) dla modelu 550 W lub 4x PCIe (2x 6+2 pin, 2x 6 pin) dla 650 W, 6x SATA, 3x Molex oraz 1x Floppy (Berg).



Wymiary zasilaczy to 150 x 86 x 140 mm. Ich cena wyniesie odpowiednio 53,50 i 60,60 Euro za sztukę.