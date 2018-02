SilverStone Argon AR 11 - nowy cooler CPU

Firma SilverStone poszerzyła swoją ofertę o nowy model coolera CPU, który będzie przeznaczony dla podstawek Intela i dedykowany jest dla posiadaczy małych obudów oraz osób, które szukają zamiennika dla standardowego chłodzenia Intela.



SilverStone Argon AR 11 ma wymiary 97 x 94 x 47 mm i waży 290 gramów. Został on zbudowany z aluminiowego radiatora, czterech rurek termoprzewodzących (przylegających do IHS) oraz wentylatora 92 mm. Ten ostatni może pracować z prędkością 1200-3000 RPM i zapewnia przepływ powietrza do 94,74 m3/h. Model ten nie należy do cichych, bowim generowany szum jest na poziomie 44,5 dB. SilverStone Argon AR 11 powinien poradzić sobie z procesorami o TDP do 95 W.



Nowość zamontujemy na podstawkach LGA1150, LGA1151, LGA1155 i LGA1156. SilverStone Argon AR 11 nie powinien być drogi, ale jego ceny jeszcze nie ujawniono.