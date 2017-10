Shuttle XPC DH270 - nowe barebone o grubości 43 mm

Firma Shuttle wprowadziła do swojej oferty nowy model komputera typu barebone o oznaczeniu XPC DH270. Model ten ma zaledwie 43 mm grubości, a w środku zamontujemy procesor Skylake lub Kaby Lake.



Wymiary urządzenia to 190 x 165 x 43 mm. Obudowa została wykonana ze stali. Całość oparta jest na płycie głównej z chipsetem H270 i gniazdem LGA1151 dla procesorów Intel Core szóstej i siódmej generacji o TDP poniżej 65 W. Mamy tutaj system rurek cieplnych, które połączono z radiatorami, na których umieszczono dwa wentylatory o średnicy 60 mm. Pamięć zamontujemy w dwóch bankach SO-DIMM. Wspierane są modele DDR4 o pojemności do 32 GB. Użytkownik może skorzystać z zatoki 2,5 cala na nośnik danych i dwóch slotów M.2. Mamy także kodek audio Realtek ALC662, dwa układy sieciowe Intel i211 i opcjonalną kartę z modułami łączności bezprzewodowej.



Panel frontowy posiada wyprowadzone dwa złącza USB 3.0 typu-A, jedno USB 3.0 typu-C, czytnik kart pamięci SD, gniazdo na słuchawki i mikrofon oraz przycisk Power. Z tyłu znajdujemy dwa złącza HDMI 1.4b, jedno HDMI 2.0, cztery porty USB 2.0, dwa gniazda RJ-45, dwa porty szeregowe RS232, 9-pinowy D-Sub, wyjścia na złącza antenowe i gniazdo zasilania.



Shuttle XPC DH270 powinien już być w sklepach i ma kosztować około 235 euro bez VAT.