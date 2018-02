Sharkoon Skiller SGC1 - obudowa w niskiej cenie

Firma Sharkoon poszerzyła swoją ofertę obudów komputerowych o nowy model, który znajdzie zwolenników, wśród osób szukających taniej i funkcjonalnej konstrukcji. Producent przygotował dwie wersje urządzenia - z oknem na panelu bocznym i bez niego. Wersja z oknem dodatkowo jest w kilku edycjach, które różnią się wentylatorami i kolorem wnętrza.



Sharkoon Skiller SGC1 pozwala na montaż płyty głównej ATX, micro ATX i mini ITX. Wymiary tego urządzenia to 450 x 221 x 478 mm, a jej waga wynosi 5,64 kilograma. W środku można zamontować siedem kart rozszerzeń, dwa dyski 2,5 cala i dwa dyski 3,5/2,5 cala. Poza tym mamy tutaj zatoki 5,25 cala dla napędów optycznych. Panel boczny w wersji standardowej wykonano z blachy, a wersja SGC1 Window ma akrylowe okno.



W drugiej wersji znajdziemy wnętrze w kolorze: niebieskie, czerwone, zielone lub czarne. Mamy tutaj także miejsce liczne wentylatory: 2x 120 mm (jeden w komplecie) z przodu, 1x 120 mm z tyłu w zestawie, 2x 120 mm z boku (opcja) oraz 3x 120 mm lub 2x 140 mm na panelu górnym. W środku zamontujemy cooler CPU o wysokości do 165 mm, kartę grafiki o długości do 400 mm i zasilacz o długości do 240 mm. PSU znajduje się w osobnej komorze, gdzie można ukryć także kable. Na panelu przednim mamy dwa złącza USB 3.0 i gniazda audio.



Sharkoon Skiller SGC1 będzie kosztować 39,90 euro, a wersja z oknem o 5 euro więcej.